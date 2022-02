Rusko zvyšuje pripravenosť jednotiek pri Ukrajine, tvrdí satelitná firma z USA

Nové satelitné zábery naznačujú, že Rusko zvyšuje celkovú pripravenosť svojich ozbrojených síl vyslaných do Bieloruska, na Krym a do západného Ruska tým, že tam presúva ďalšie posádky a vojakov. V stredu to oznámila súkromná americká spoločnosť Maxar Technologies, ktorá sa zameriava na výrobu radarov a satelitov a na pozorovanie Zeme.