Rusko má v Bielorusku 30-tisíc vojakov, najviac od studenej vojny

Moskva pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždila desaťtisíce vojakov a Západ podozrieva Rusko, že sa chystá na územie svojho suseda vpadnúť. To však Moskva popiera. Rusko už v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podporuje separatistov na východe Ukrajiny.

„V posledných dňoch sme boli svedkami významného presunu ruských vojenských síl do Bieloruska. Ide o najväčšie nasadenie ruských vojsk (v Bielorusku) od čias studenej vojny,“ povedal Stoltenberg novinárom v bruselskom sídle NATO.

Podľa neho ruský vojenský kontingent v Bielorusku číta asi 30 000 vojakov, medzi nimi sú aj príslušníci špeciálnych jednotiek. Na území svojho západného suseda presunulo Rusko aj stíhačky, mobilný raketový systém Iskander či systém protivzdušnej obrany S-400.

„Hovoríme teda o širokej škále moderného vojenského potenciálu. To všetko sa spojí s každoročným cvičením ruských jadrových síl, ktoré by sa malo uskutočniť tento mesiac,“ uviedol Stoltenberg s tým, že Moskva by mala situáciu „deeskalovať“. Zopakoval tiež skoršie varovanie Západu, že „akákoľvek ďalšia ruská agresia by mala vážne dopady a vysokú cenu“.

NATO nemá v úmysle vyslať na Ukrajinu vojakov v prípade ruskej invázie. Začalo ale posilňovať obranu okolitých členských štátov, najmä pobaltských krajín a Poľska. Plánuje tiež posilniť obranu svojho juhovýchodného krídla, konkrétne Bulharska a Rumunska.

Spor pre dron

Bieloruské ministerstvo obrany odovzdalo vojenskému atašé ukrajinského veľvyslanectva protestnú nótu v súvislosti s incidentom, pri ktorom údajne došlo k narušeniu bieloruských hraníc bezpilotným zariadením vyslaným z Ukrajiny.

Ukrajina medzičasom poprela použitie bezpilotného lietadla v danom priestore a takéto obvinenie označila za „provokáciu“. Podľa agentúry TASS to uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.

Ako informovala agentúra TASS, bieloruské úrady podľa vlastných tvrdení zaznamenali posledný incident tohto druhu 24. januára, keď bieloruský vzdušný priestor narušilo bezpilotné lietadlo z Ukrajiny. Následne bolo jednotkami bieloruskej protivzdušnej obrany donútené pristáť.

Bieloruský rezort diplomacie tvrdí, že dron bol vypustený z územia Ukrajiny „s cieľom vykonávať nelegálne prieskumné aktivity nad vojenským cvičiskom Brescki“.

Bieloruské ministerstvo obrany konštatovalo, že protestná nóta bola Ukrajine odovzdaná v súvislosti s množiacimi sa prípadmi narúšania štátnej hranice Bieloruskej republiky Ukrajinou – incident z 24. januára bol tretí od novembra roku 2021.