Američania zabíjali v Sýrii. Padol vodca Islamského štátu i deti a ženy

O akcii informoval aj americký prezident Joe Biden, ale s tým, že Kurajšího zabili americké jednotky. „Americké ozbrojené sily podnikli na severozápade Sýrie úspešnú protiteroristickú operáciu zameranú na ochranu amerického ľudu a našich spojencov,“ cituje Bidenovo vyhlásenie agentúra DPA.

„Vďaka schopnostiam a udatnosti našich ozbrojených síl sa nám podarilo z bojiska vyradiť abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího, vodcu IS,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení podľa agentúry AP. Všetci americkí vojaci sa z operácie bezpečne vrátili, zdôraznil Biden.

Odstránili sme veľkú hrozbu sveta

Biden neskôr počas prejavu k národu uviedol, že Spojené štáty odstránili najväčšiu teroristickú hrozbu sveta. „Minulú noc na môj príkaz americká armáda úspešne odstránila veľkú bezpečnostnú hrozbu pre celý svet. Zneškodnili sme lídra Islamského štátu abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Lídrom IS sa stal v roku 2019. Odvtedy útočil na Američanov a našich spojencov vrátane civilistov,“ vyhlásil Biden a dodal, že vďaka akcii už „tento hrozný vodca teroristov nejestvuje.“

„Keď sa naše jednotky snažili zajať tohto teroristu, vo svojom poslednom akte zúfalej zbabelosti sa rozhodol vyhodiť sa do vzduchu. Vzal so sebou niekoľko členov vlastnej rodiny,“ spresnil Biden. Kurajší viedol IS od smrti predchádzajúceho vodcu abú Bakra Baghdádího v roku 2019. Ten spáchal samovraždu, keď hrozilo, že padne do rúk amerických vojakov.

Takzvaný Islamský štát od roku 2014 obsadzoval sever Iraku a Sýrie. V oboch krajinách bol porazený v roku 2017, respektíve 2019.

Zabili aj siedmich civilistov

Americké protiteroristické jednotky osobitného určenia pri akcii zabili dovedna 13 ľudí vrátane siedmich civilistov: štyroch detí a troch žien. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

Agentúra AFP vo svojej správe vo štvrtok uviedla, že operácia amerických výsadkárov sa odohrala v okolí mesta Atime v provincii Idlib – jedinej v Sýrii, ktorú ešte ovládajú džihádisti a ktorá stále kladie aktívny odpor režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Podľa miestnych obyvateľov operácia trvala asi dve hodiny. Jej ciele najprv neboli jasné: komentáre na sociálnych sieťach i vyjadrenia miestnych obyvateľov naznačovali, že americký útok nebol zameraný na príslušníkov džihádistickej siete IS, ale na konkurenčnú militantnú skupinu al-Káida.

Zničili celé domy

Americké ministerstvo obrany nechcelo uviesť bližšie podrobnosti o nočnom útoku s tým, že viac informácií poskytne neskôr. Jeho hovorca John Kirby nateraz len informoval, že misia bola úspešná a nedošlo počas nej k žiadnym obetiam na americkej strane.

Libanonský televízny kanál al-Majádín informoval, že v záverečnej fáze operácie americké vrtuľníky „zničili dve obytné budovy, čo viedlo k civilným obetiam“. Podľa tohto zdroja špeciálna operácia trvala približne tri hodiny a sprevádzali ju intenzívne boje s džihádistami.

Americké jednotky v rámci operácie podnikli na vybrané ciele viac ako päť útokov, informoval al-Majádín, ktorý dodal, že jeden z amerických vrtuľníkov sa pokazil a bol následne zničený.

Najväčšia od októbra 2019

SOHR, ktoré síce pôsobí v Británii, ale v Sýrii má rozsiahlu sieť informátorov, spresnilo, že vrtuľníky s výsadkármi pristáli v blízkosti táborov pre vysídlených ľudí v meste Atima.

Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán pre agentúru AFP povedal, že operácia elitných amerických jednotiek z noci na štvrtok bola najväčšou od októbra roku 2019, keď sily osobitného určenia podnikli v Idlibe operáciu, ktorá viedla k smrti al-Bagdádího.

V provincii Idlib, ktorá je domovom viac ako troch miliónov ľudí, majú dominantné postavenie džihádisti. Väčšiu časť regiónu ovláda skupina Hajá Tahrír aš-Šám (HTS – Organizácia pre osvslobodenie Levanty) vedená bývalými členmi niekdajšej odnože al-Káidy v Sýrii. V posledných rokoch sa táto skupina snaží vystupovať ako umiernenejší hráč, ktorému ide len o záležitosti Sýrie a ktorý odsudzuje medzinárodný terorizmus.

HTS v uplynulom období vykonala viaceré bojové operácie na odstránenie radikálnejších džihádistických skupín, ako je Hurrás ad-Dín (Strážcovia viery), ktorá má pevnejšie väzby s al-Káidou.

Mesto Atime je sídlom obrovského tábora pre rodiny vysídlené v dôsledku desať rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii. Odborníci opakovane varujú, že sa v tomto tábore ukrývajú aj džihádisti.