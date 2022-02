Fernandéz ponúkol Putinovi Argentínu ako vstupnú bránu do Južnej Ameriky

Argentínsky prezident Alberto Fernández dnes ponúkol Rusku svoju krajinu ako "vstupnú bránu" do Latinskej Ameriky. Fernández to povedal po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, informovala agentúra EFE.

Fernández sa posťažoval, že Argentína je ekonomicky príliš závislá od Spojených štátov. S Ruskom chce Argentína spolupracovať napríklad aj na výrobe vakcín proti covidu-19.

„Prostredie je veľmi ústretové. Argentína by sa mala stať (pre Rusko) vstupnou bránou do Latinskej Ameriky,“ uviedol Fernández. Podľa neho je jeho krajina nadmerne závislá na Spojených štátoch a mala by posilniť svoje vzťahy s ďalšími významnými štátmi, ako je Rusko. „Argentínska ekonomika príliš závisí od dlhu, ktorý má voči Spojeným štátom a Medzinárodnému menovému fondu,“ povedal Fernández.

„Argentína je jedným z kľúčových partnerov Ruska v Latinskej Amerike. Už vyše 150 rokov spájajú naše krajiny dobré a priateľské vzťahy založené na rovnosti, rešpekte a zohľadňovaní záujmov toho druhého,“ uviedol Putin s tým, že Rusko a Argentína sa zhodujú v mnohých medzinárodných otázkach – napríklad pri princípe „nevmiešavania sa do záležitostí druhej krajiny“.

Multipolárna politika

Ruský prezident tiež upozornil na „plodnú“ spoluprácu Ruska a a Argentíny v boji proti pandémii koronavírusu. Argentína sa totiž, ako Putin pripomenul, stala vôbec prvou krajinou na západnej pologuli, ktorá zaregistrovala ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V.

Fernández zase označil vzťahy Ruska a Argentíny za bratské, pričom poukázal na to, že obe krajiny „podporujú politiku mnohostrannej spolupráce a multipolárneho sveta“.

Podľa ruských predstaviteľov obe krajiny rokujú o uzavretí ďalších zmlúv na dodanie vakcín proti covidu. Argentína bola jednou z prvých krajín, ktoré schválili ruskú vakcínu Sputnik V na núdzové účely. Urobila tak už v decembri 2020. Od minulého leta časť výroby ruskej vakcíny zabezpečuje argentínska spoločnosť Laboratorios Richmond. Krajina dostala či vyrobila zhruba 20 miliónov dávok ruskej látky. Fernández povedal, že je Moskve za dodávky vakcíny veľmi vďačný. Podľa neho Rusko bolo jednou z prvých krajín, ktoré Argentíne pomohli.

Podľa Fernándeza však existujú príležitosti na spoluprácu aj v ďalších oblastiach. Kremeľ informoval, že obaja prezidenti rokovali aj o spolupráci v hospodárstve, kultúre či obchode.

Argentínsky prezident sa z Ruska vydá do Číny, kde sa zúčastní zahájenia olympijských hier.