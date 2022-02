Ukrajinské špeciálne jednotky nacvičovali mestský boj neďaleko Černobyľa

„Príslušníci špeciálnych jednotiek, národnej gardy a polície cvičili v zasnežených uliciach (mesta Pripiať) v blízkosti opustených sovietskych hotelov a budov, z ktorých niektoré majú dodnes na fasáde kosák a kladivo. Špeciálna jednotka radiačnej kontroly vykonávala kontroly pred a počas cvičení,“ uviedla agentúra.

Ukrajinské zložky podnikli cvičenie v čase zvýšeného napätia s Ruskom. Pripiať sa nachádza približne 16 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, kde sa koncom mesiaca uskutočnia vojenské cvičenia za účasti zhruba 30 000 ruských vojakov. Niektorí západní predstavitelia sa obávajú, že cvičenia by mohli poskytnúť krytie pre inváziu, či už priamo z Ruska alebo cez bieloruské územie.

„Nacvičovali sme boj s polovojenskými milíciami v zastavanej oblasti,“ povedal vojak, ktorý nechcel byť menovaný.

Denník The New York Times minulý mesiac informoval, že kyjevská vláda presunula vojakov do uzavretej zóny Černobyľskej jadrovej elektrárne už začiatkom jesene. Podľa televízie Sky News za uplynulé dva mesiace Kyjev vyslal do oblasti zhruba 7500 príslušníkov pohraničnej stráže.

Schátrané mesto Pripiať bolo kedysi domovom pre zhruba 50 000 ľudí. Vyrástlo súčasne so stavbou neďalekej atómovej elektrárne a slúžilo pre jej pracovníkov a ich rodiny. Malo sa stať modelovým mestom energetikov, avšak po jadrovej havárii sa stalo mestom duchov. Tragický incident sa odohral v sobotu 26. apríla 1986 vo štvrtom reaktore černobyľskej elektrárne, necelých 60 sekúnd po spustení záťažovej skúšky. Bezprostredne pri katastrofe zahynulo 31 pracovníkov elektrárne a hasičov, väčšinou na akútnu chorobu z ožiarenia. Tisíce ďalších ľudí však podľahli neskôr chorobám súvisiacim s radiáciou.