Je nemecká vláda slabošská? Spisovateľky chcú zbrane pre Ukrajinu

Správa sa nemecká vláda slabošsky, keď odmieta pomôcť vyzbrojiť ukrajinskú armádu? Bieloruská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová sa pridala k silným kritikom Berlína, ktorý sa zdráha poslať zbrane do Kyjeva. Podobne sa vyjadrila aj Herta Müllerová, nemecká spisovateľka, ktorá tiež získala toto najslávnejšie ocenenie.

„Je to blamáž pred celým svetom," reagovala Alexijevičová na správu, že Nemecko dodá ukrajinským vojakom iba 5-tisíc prilieb. „Práve Nemci s ich dejinami musia Ukrajine pomôcť," povedala Müllerová. Obe spisovateľky to uviedli v spoločnom rozhovore pre najnovšie vydanie týždenníka Der Spiegel.

Ukrajinskí vojaci sa liečili aj v Nemecku

Dosiaľ najväčšiu vojenskú pomoc poskytujú Kyjevu Američania. Prvé dodávky zbraní v celkovom objeme za 200 miliónov dolárov už doviezli na Ukrajinu. Nemecko, naopak, okrem zásielky prilieb je ochotné ešte nanajvýš postaviť tam vojenskú poľnú nemocnicu. O zbraniach či o munícii pre ukrajinskú armádu však vôbec neuvažuje.

Postoj Berlína sa veľmi nepáči šéfovi ukrajinskej diplomacie Dmytrovi Kulebovi. „Teraz je jednota Západu zoči-voči Rusku dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," napísal nedávno na Twitteri v súvislosti s tým, že Nemecko neplánuje poslať zbrane na Ukrajinu. Dokonca označil zmýšľanie Berlína za posmelenie Kremľa vo vyostrených vzťahoch s Kyjevom.

Nemecká vláda, naopak, prízvukuje, že jej zbrane by neprospeli situácii. „Zásielka vojenskej pomoci by teraz nezmiernila krízu," zdôraznila pre noviny Welt am Sonntag ministerka obrany Christine Lambrechtová. Zároveň pripomenula Ukrajine, že Nemecko už veľmi pomohlo jej armáde, len iným spôsobom: „V našich nemocniciach sa liečili vojaci, ktorí utrpeli vážne zranenia v konflikte na východe Ukrajiny."

Spisovateľky. Vľavo je Herta Müllerová a vpravo Sviatlana Alexijevičová.

Ťažko stráviteľné pre mnohých Nemcov

V Nemecku je pri moci od decembra 2021 koalícia zložená z troch politických strán. Väčšinové zastúpenie v nej patrí sociálnym demokratom, vo vláde sú so Zelenými a s liberálmi. „V koaličnej dohode súhlasili s reštriktívnou politikou exportu zbraní, neumožnia ich vyvážať do krízových oblastí," pripomína stanica Deutsche Welle (DW).

Odmietavý postoj všetkých vládnucich strán k prípadným dodávkam zbraní do Kyjeva vyplýva nielen z tohto ustanovenia v koaličnej zmluve. Šéfka diplomacie Annalena Baerbocková poukazuje na historickú dimenziu, konkrétne na nemeckú inváziu do Sovietskeho zväzu počas druhej svetovej vojny. „Predstava, že by Nemecko poslalo zbrane, ktoré sa potom môžu využiť na zabíjanie Rusov, je veľmi zložitá, aby ju mohli stráviť žalúdky mnohých Nemcov," povedal pre DW analytik Marcel Dirsus z Inštitútu bezpečnostnej politike na nemeckej univerzite v Kieli.