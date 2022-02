Ottawa nevie, čo s kamiónmi z protestu. Odtiahnuť ich je nemožné

Starosta Ottawy počas víkendu vyhlásil stav núdze, ktorý však polícii nedáva príliš veľa výnimočných právomocí. Úrady sa teraz snažia protestujúcich z tzv. Konvoja slobody, ktorí protestujú proti povinnému očkovaniu a protipandemickým opatreniam „vyhladovať“, najmä prerušiť ich zásobovanie palivom. Polícia hrozí zatknutím všetkým, ktorí budú demonštrantom nosiť jedlo a ďalšie zásoby.

Podľa radnice je v širšom centre mesta približne 500 zaparkovaných kamiónov, ktoré blokujú premávku. Na triedach Kent Street a Wellington Street, ktoré vedú stredom mesta a nachádzajú sa v blízkosti budovy kanadského parlamentu a ottawskej radnice, je podľa CBC približne 150 nákladných vozidiel.

Experti pritom tvrdia, že ak vodiči kamión zabrzdia, dokáže ho odtiahnuť len špeciálna ťažká technika, pričom odtiahnutie jedného stroja by trvalo asi pol hodiny.

Hlavný problém však väzí v tom, že firmy, ktoré podobnými ťahačmi disponujú, nechcú s mestom spolupracovať. S demonštrantami totiž buď sympatizujú, alebo sa obávajú toho, že by zásahom proti protestu prišli o zákazníkov z radov vodičov kamiónov, od ktorých sú existenčne závislí.

„Na našich ťahačoch máme všetky potrebné zariadenia… Ale nemyslím si, že by to ktokoľvek chcel urobiť,“ povedal CBC majiteľ jednej z odťahových služieb v štáte Ontario. „Zapliesť sa do niečoho takého by bolo veľmi neblahé pre naše podnikanie,“ dodal.

Čítajte viac Protest kamionistov Konvoj slobody sa šíri do ďalších kanadských miest

Odtiahnutie kamiónov by tiež zrejme problém nevyriešilo. Aj keby polícia vyriešila, kam odtiahnuté stroje umiestniť a bránila ich návratu, mohli by ďalší protestujúci rýchlo zablokovať iné dôležité časti mesta.

Polícia sa preto snaží prerušiť zásobovanie demonštrantov, najmä im odoprieť prístup k pohonným hmotám. V nedeľu večer miestneho času (nad ránom SEČ) vykonala raziu na parkovisku pri jednom z miestnych štadiónov, ktoré slúžilo ako jedno zo stanovíšť demonštrantov. Zabavila tam zásoby paliva, ktoré bolo podľa úradov určené kamiónom zaparkovaným v centre mesta.

Polícia rozdala protestujúcim stovky pokút, najmä za rušenie nočného pokoja či zakázané odpaľovanie ohňostrojov. Začala tiež približne 60 trestných stíhaní, najmä kvôli podozreniam z nepokojov, zločinov z nenávisti, vandalstva a krádeže.

Protesty pôvodne vypukli proti požiadavke na očkovanie proti COVIDU-19 pre vodičov mieriacich do USA, následne však prerástli v odpor voči všetkým koronavírusovým opatreniam a čiastočne aj vláde premiéra Justina Trudeaua. Demonštranti tvrdia, že v blokáde budú pokračovať, kým vláda nezruší všetky reštrikcie.

Blokády zasiahli v menšej miere aj ďalšie veľké kanadské mestá ako Toronto, Winnipeg či Quebec. Metropolu rovnomennej frankofónnej provincie síce kamióny cez víkend opustili, demonštranti sa tam však chcú vrátiť o dva týždne, keď sa skončí karneval.