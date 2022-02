Slovinci prídu k urnám 24. apríla. Voľby budú testom popularity Janšu

Pahor uviedol, že vzhľadom na „súčasné okolnosti a politickú situáciu“ vybral najskorší možný termín volieb, ktorý mohol stanoviť na základe volebného zákona. Dodal, že mandát na zostavenie vlády odovzdá osobe, ktorá bude mať dostatočnú podporu v novozvolenom parlamente.

Apeloval na to, aby sa predvolebná kampaň a diskusie pred voľbami neniesli v atmosfére sporov. „Politické, ideologické a iné odlišnosti… by nás mali rozdeľovať len do tej miery, do akej sa potom z toho ako komunita dokážeme zotaviť,“ citovala jeho slová agentúra STA.

Golob mieri na mladých

V hlasovaní sa postaví Janšova Slovinská demokratická strana (SDS) a jej spojenci proti koalícii ľavicovo orientovaných politických skupín, ktoré prisľúbili spojiť svoje sily proti tomuto populistickému lídrovi s úzkymi väzbami na radikálneho maďarského premiéra Viktora Orbána.

Jedným z hlavných Janšových protikandidátov je podnikateľ Robert Golob, ktorý bol koncom januára zvolený za šéfa neparlamentnej strany zelených (Z.DEJ), ktorá sa premenovala na Hnutie za slobodu. Golob sa bude uchádzať o podporu mladých Slovincov, ktorí žiadajú zmenu vlády.

Masívne protesty proti Janšovi

Politický veterán Janša nastúpil do funkcie predsedu vlády v marci 2020 po tom, čo pre nezhody v päťstranovej menšinovej vláde odstúpil jeho predchodca Marjan Šarec. Janša sa stal po tretí raz premiérom v čase vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Proti jeho vláde protestovali pravidelne desaťtisíce ľudí, ktorí ho obviňovali, že pandémiu využíva na zasahovania do slobody médií, súdnictva a podkopávanie právneho štátu. Janša je známy tiež svojím pevným protiimigračným postojom. Na pôde EÚ čelil vyšetrovaniu v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa nátlaku na médiá v Slovinsku.

Aktuálne prieskumy verejnej mienky preukazujú, že Janšova SDS by v 90-člennom parlamente nezískala väčšinu, a to ani ak by sa spojila so svojimi stredopravými spojencami, uvádza agentúra AFP. Z prieskumu, ktorý uplynulý víkend zverejnil Rozhlas a televízia Slovinska, vyplýva, že SDS by vo voľbách získala len 15 percent hlasov. Oproti voľbám z roku 2018, keď strana dosiahla 25 percent, ide o výrazný pokles podpory. Približne 20 percent z 1000 respondentov by hlasovalo za Golobovo Hnutie za slobodu.