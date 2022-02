Slovenské srdce rozžiarilo taiwanské nebo

Dobré skutky sa môžu znásobiť. Verí v to šéf Tchajpejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee. "Je to ako kruh správnych krokov. Taiwan podaroval Slovensku rúška, vy ste nám pomohli s vakcínami a teraz by sme chceli prehĺbiť najmä ekonomickú a investičnú spoluprácu,“ povedal pre Pravdu Lee.

Rok tigra

K novým nápadom možno prispeje fakt, že 1. februára sa začal podľa čínskeho kalendára rok tigra. "Symbolizuje kreativitu, vytváranie nových vecí,“ vysvetlil Lee.

Taiwan sa inovatívne postavil aj k oslavám nového roku. V druhom najväčšom meste krajiny Kao-siungu sa práve koná lampiónový festival. "Neoslavujeme len tradičným spôsobom, ale využívame moderné technológie. V Kao-siungu majú 1 500 dronov, z ktorých sa dajú vytvoriť rôzne tvary. Chceli sme poďakovať krajinám, ktoré nám darovali vakcíny. Je to šesť štátov. Česko, Japonsko, Litva, Poľsko, Slovensko a USA,“ uviedol Lee.

A tak v ďalekom Kao-siungu osvetlilo večernú oblohu srdce vo farbách slovenskej vlajky. "Sme hlboko vďační za vzácne priateľstvo a verím, že krásu tohto sveta je vždy možné nájsť v humanite. Skutočne platí, že v núdzi poznáš priateľa. Taiwan vám ďakuje za vašu pomoc,“ napísal na sociálnej sieti Facebook starosta Kao-siungu Čchen Čch'-maj.

Prehlbovanie vzťahov

Čína pokladá Taiwan za svoje územie s Slovensko ho diplomaticky neuznáva. No vzťahy s ním sa v poslednom období prehĺbili. V októbri Slovensko navštívil taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu. Pre Pravdu vtedy povedal, že Tchaj-pej a Bratislava musia vzájomne zhodnotiť situáciu. "Taiwan na Slovensku veľa investoval. Chápeme, že existujú limity toho, čo dokážeme. V budúcnosti však môžu na Slovensko prísť ďalšie investície,“ uviedol minister Wu.

V decembri bola na Taiwane 43-členná delegácia pod vedením štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka.

"Ďakujeme Slovensku, že nám vlani darovalo 160-tisíc vakcín. Ako som povedal, chceli by sme rozšíriť našu spoluprácu. Najmä v oblasti produkcie polovodičov. V tejto súvislosti navštívia naši experti z Priemyselného vedeckého inštitútu v máji Slovensko. Pozrú sa na možnosti, ako by sme vám mohli pomôcť a podeliť sa o skúsenosti. Týka sa to dizajnu polovodičov, ich výroby aj distribúcie. Zistíme, kde by mohlo byť miesto Slovenska v dodávateľskom reťazci,“ vysvetlil David Nan-Yang Lee.

Taiwan patrí k veľmociam vo výrobe polovodičov, ktorých nedostatok ovplyvňuje aj automobilový priemysel, ktorý je z ekonomického hľadiska pre Slovensko veľmi dôležitý. Minulý týždeň Európska komisia navrhla súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok polovodičov do EÚ. Zároveň chce posilniť odolnosť únie a jej pozíciu technologického lídra v oblasti polovodičových technológií a aplikácií.

Lee pripomenul, že Slovensko môže spolupracovať s Taiwanom aj v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov, elektromobility, obchodu a investičných príležitostí. Tento rok bude mať 49 slovenských študentov šancu získať štipendium, aby sa mohli na Taiwane vzdelávať. "Niektorí z nich budú študovať na akadémiách, ktoré sa špecializujú na výskum a produkciu polovodičov. Hovoril som už o tom s ministerstvom hospodárstva, aby sme tieto možnosti pre Slovákov dokázali lepšie spropagovať,“ dodal Lee.