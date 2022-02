Ukrajinský veľvyslanec pripustil možnosť, že sa Ukrajina vzdá zámeru vstúpiť do NATO

Podľa agentúry Interfax to v pondelok vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že Rusko zaznamenalo aj to, že Kyjev požiadal svojho veľvyslanca o dovysvetlenie jeho slov, preto „je nepravdepodobné, že (vyhlásenie veľvyslanca) možno vnímať ako hotovú vec“. Peskov pripomenul, že „v ústave krajiny (Ukrajiny) sú uvedené úplne iné ciele“.

Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko pred tým v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC pripustil, že Ukrajina by sa mohla vzdať snáh o vstup do NATO, ak by to pomohlo vyhnúť sa vojne s Ruskom.

Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve označilo Prystajkove slová za vytrhnuté z kontextu. Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Sergij Nykyforov, sa domnieva, že veľvyslanec Prystajko by mal vysvetliť svoj výrok. Nykyforov zároveň deklaroval, že „severoatlantický a proeurópsky kurz zostáva absolútnou prioritou“ Ukrajiny.

Situáciu v súvislosti s Ukrajinou komentoval v pondelok aj predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Oleg Postnikov. V reakcii na výzvy Kyjeva a Západu na deeskaláciu napätia vyhlásil, že „Rusko nemá na Ukrajine čo deeskalovať“, ale „mal by to urobiť Západ nabádaním Kyjeva, aby implementoval minské dohody“ o urovnaní v Donbase.