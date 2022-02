Šampanské s extázou zabilo v Nemecku muža, osem ľudí poslalo do nemocnice

Informovala o tom nemecká prokuratúra. Muž, ktorý zomrel, mal 52 rokov. Ostatní boli vo veku 33 až 52 rokov, povedala polícia pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.

„Boli tam látky, ktoré normálne v šampanskom nie sú," konštatoval prokurátor Gerd Schäfer. „Malo to toxický vplyv," dodal. Schäfer ďalej informoval, že toxikologické testy odhalili, že jedovatou látkou „vo významnej koncentrácii" bola extáza. Podľa jeho slov však ešte nie je jasné, ako sa droga do fľaše dostala.

Polícia uviedla, že incident sa stal v sobotu večer v bavorskom meste Weiden krátko po tom, ako si skupina ľudí objednala a spoločne vypila fľašu šampanského. Keď polícia do baru prišla, našla ľudí ležať na zemi v kŕčoch a osem z nich museli hospitalizovať. Päťdesiatdvaročný muž zomrel krátko po prijatí do nemocnice. Podľa agentúry DPA uskutočnia jeho pitvu. Jedna z hospitalizovaných obetí bola schopná v pondelok odísť domov a polícia mohla vypočuť niektorých ďalších, ktorí sú stále v nemocnici. Podľa prokurátora existuje podozrenie na zabitie z nedbanlivosti, ale nezdá sa, že to bol cielený útok. Ďalšie podrobnosti neuviedol vzhľadom na to, že vyšetrovanie ešte trvá.