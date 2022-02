Prieskum: Viac ako polovica Ukrajincov je pripravených klásť odpor v prípade ruskej invázie

V prípade ozbrojeného zásahu Ruska na Ukrajine je pripravených klásť odpor 57,5 ​​percenta Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút od 5. do 13. februára po celej krajine.

Pripravenosť Ukrajiny brániť sa prípadnej ruskej vojenskej ofenzívy rastie, poznamenala v utorok agentúra Unian a dodala, že vlani v decembri vyjadrilo v obdobnom prieskume ochotu klásť odpor 50,2 percenta opýtaných.

Od decembra vzrástla pripravenosť k ozbrojenému odporu – zatiaľ čo vtedy na túto možnosť kladne odpovedalo 33,3 percenta opýtaných, teraz tak urobilo 37,3 percenta účastníkov prieskumu, uviedol Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút.

Okrem toho podľa neho vzrástol počet opýtaných, ktorí sú ochotní zúčastniť sa na občianskom odpore (medzi ktoré radí napríklad demonštrácie, bojkoty alebo občiansku neposlušnosť), a to z 21,7 percenta na 25 percent.

Všeobecne je 57,5 ​​percenta Ukrajincov pripravených tak či onak vzdorovať, dodal sociologický inštitút, podľa ktorého v decembri kladne na túto otázku reagovalo 50,2 percenta opýtaných. Naopak 17,9 percenta opýtaných by neurobilo nič (oproti decembrovým 18,6 percenta).

Z prieskumu ďalej okrem iného vyplýva, že sa znížil počet Ukrajincov, ktorí tvrdia, že by odišli do bezpečnejšieho regiónu krajiny (z decembrových 14,8 percenta na 12,4 percenta opýtaných) a tých, ktorí by odišli do zahraničia (z 9,3 percenta na 7,5 percenta), podotkla agentúra Unian.

Západ a Kyjev sa kvôli sústredeniu ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou obávajú nového ruského útoku na susednú krajinu. Moskva, ktorá taký úmysel popiera, v utorok ohlásila začiatok sťahovania niektorých svojich vojakov na svoje základne.