Vietor zabíjal v Poľsku i Nemecku, živel v Krakove prevrátil žeriav

Silný vietor, ktorý postihol Poľsko v noci na štvrtok, spôsobil škody na takmer 200 domoch i ďalších budovách. Tornádo poškodilo vo štvrtok len vo Veľkopoľskom vojvodstve 40 budov. Národná hasičská brigáda opísala škody, ktoré tornádo spôsobilo v meste Dobrzyca, za „skutočne rozsiahle“ a dodala, že hasiči sa pokúšali dostať situáciu pod kontrolu.

Podľa brigády spôsobil mimoriadne silný vietor škody na budovách v takmer každom okrese krajiny, najhoršie postihnutou oblasťou bol však západ Poľska, píše PAP.

V Krakove vietor prevrátil 30-metrový žeriav, pričom zraneniam podľahli dvaja stavební robotníci. Žeriav sa v čase nehody nepoužíval a v jeho kabíne sa nik nenachádzal, uviedla polícia. Presné okolnosti nešťastia sa stále vyšetrujú.

Odklonené lety

Vo štvrtok v ranných hodinách museli tiež kvôli silnému vetru presmerovať do Budapešti dva lety smerujúce do Varšavy – jeden zo severného mesta Bydgoszcz a druhý z Krakova, uviedli pre PAP zdroje z poľského národného leteckého prepravcu LOT.

V celom Poľsku hasiči zaznamenali 190 poškodených budov, 54 z nich malo v dôsledku vetra odtrhnuté strechy. Výpadky elektriny zaznamenali vo štvrtok v ranných hodinách vo viac než 324.000 domác­nostiach a podnikoch, pripomína PAP.

Na severe Nemecka orkán Ylenia ochromil železničnú aj leteckú dopravu, má zatiaľ dve obete. Sú nimi muži, na ktorých autá spadli stromy. Desiatky tisíc domácností postihli v dôsledku silného vetra výpadky dodávok elektrického prúdu. V Hamburgu robia problémy zdvihnuté more. Meteorológovia varujú, že v piatok a v sobotu môže sever krajiny postihnúť ďalšie „extrémne“ búrky, informovala dnes agentúra DPA.

Lufthansa zrušila 20 letov

Život 37-ročného vodiča si vyžiadal pád stromu na osobné auto v blízkosti obce Bad Bevensen juhovýchodne od Hamburgu, uviedli miestni hasiči. Päťdesiatpäťročný muž zomrel už ráno pri dopravnej nehode v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko pri obci Südharz, tiež na jeho vozidlo spadol strom a vozidlo sa prevrátilo, informovala polícia.

Na severe Nemecka nejazdili ráno žiadne vlaky v diaľkovej doprave. Obmedzenia boli tiež v regionálnej železničnej doprave. S problémami sa stretáva aj letecká doprava. Aerolinky Lufthansa zatiaľ zrušili 20 letov, z toho desať v Hamburgu. V západonemeckom Severnom Porýní-Vestfálsku sa dočasne ocitlo bez prúdu asi 54 000 domácností, uviedla distribučná spoločnosť Westnetz.

Mohutná vlna rozbila čelné sklá okien na jednom z trajektov plaviacich sa v Hamburgu po Labe. Podľa prevádzkovateľa linky nebol nikto vážne zranený. Video kolujúce na sociálnych sieťach zachytilo, ako cestujúci na kývajúcej sa lodi utekajú z krytej paluby, do ktorej sa hrnú prívaly vody.

V Hamburgu zdvihnuté more zaplavilo polabskú štvrť Fischmarkt, vodočet v štvrti Sankt Pauli ukazoval hladinu vody takmer dva metre nad stredným povodňovým stavom. O závažnú povodeň by podľa Spolkového úradu pre lodnú dopravu a hydrografiu (BSH) išlo vo chvíli, keď by voda stúpla o 2,5 metra.

Obzvlášť veterno bolo v noci na dnešok na vrchu Brocken v stredonemeckom pohorí Harz. Meteorológovia tam namerali poryvy s rýchlosťou až 156 kilometrov za hodinu. Na pobreží dosahoval vietor 115 kilometrov za hodinu.