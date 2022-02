Rusko má na Ukrajine a v jej okolí možno až 190-tisíc vojakov, tvrdia USA

„Kolegovia, toto je najväčšia vojenská mobilizácia v Európe od druhej svetovej vojny,“ povedal veľvyslanec Carpenter na zasadnutí OBSE vo Viedni.

Do súčasného odhadu sú zahrnutí vojaci v pohraničných oblastiach Ruska, v Bielorusku a na ukrajinskom polostrove Krym anektovanom Ruskom, spresnil zástupca Washingtonu.

VIDEO: Rusi a Bielorusi cvičili letecké súboje v pároch.

Do odhadu sú započítané aj ďalšie ruské bezpečnostné sily v týchto oblastiach, ako aj proruskí separatisti na východe Ukrajiny. Koncom januára sa odhadoval počet príslušníkov síl pod ruskou kontrolou na približne 100 000.

Ako uviedli diplomati, Rusko sa na zasadnutí OBSE vo Viedni nezúčastnilo. Stretnutie zvolala Ukrajina, aby dostala vysvetlenia o pohybe a presunoch ruských vojakov. Carpenter odporučil, aby Moskva povolila prelety zahraničných pozorovateľov. Tieto prelety môžu preveriť, či sa vojaci sťahujú, tak ako bolo oznámené.