Ľudstvo je šampiónom vo vedení vojen, uviedol pápež

Pápež František skritizoval „úzky vzťah ľudstva k vojne“ a vyjadril poľutovanie nad „hrozivým vetrom“ na prahu východnej Európy v súvislosti s napätím medzi Ruskom a jeho prozápadným susedom Ukrajinou.

„Máme silné sklony viesť vojny, a to je tragické,“ vyhlásil 85-ročný pápež na zasadnutí Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne, informovala tlačová agentúra AFP.

„Ľudstvo, ktoré sa pýši tým, že napreduje vo vede, v myslení a v mnohých ďalších krásnych veciach, zaostáva v udržiavaní mieru. Naopak, je šampiónom vo vedení vojny,“ povedal pápež.