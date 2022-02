USA odkazujú do Moskvy: Evakuáciami na východe Ukrajiny cynicky zneužívate ľudí

„Takéto oznámenia sú ďalšími pokusmi prekryť klamstvami a dezinformáciami fakt, že v tomto konflikte je agresorom Rusko,“ povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. „Je to aj cynické a kruté použiť ľudské bytosti ako figúrky na odklonenie pozornosti sveta od faktu, že Rusko zhromažďuje svojich vojakov a pripravuje sa na útok,“ dodal hovorca.

Vodca separatistov v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) na východe Ukrajiny Leonid Pasečnik totiž vyzval v piatok obyvateľov, aby sa evakuovali do Ruska. „Aby sme zabránili civilným obetiam, vyzývam obyvateľov republiky…, nech čo najskôr odídu do Ruskej federácie,“ uviedol vo vyhlásení Pasečnik.