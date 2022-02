Americkí diplomati na Ukrajine nocovali z bezpečnostných dôvodov v Poľsku

Americkí diplomati, ktorí sa v minulých dňoch presunuli kvôli hrozbe ruskej invázie z Kyjeva do západukrajinského Ľvova, z bezpečnostných dôvodov strávili dnešnú noc v Poľsku.

Podľa agentúry Reuters to oznámil šéf americkej diplomacie Antony Blinken niekoľko hodín po tom, čo Rusko uviedlo, že vysiela vojakov do dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny. Pracovníkov svojej diplomatickej misie presúva do okolitých krajín aj Austrália.

„Ministerstvo zahraničia dnes opäť prijíma opatrenia pre bezpečnosť amerických občanov, vrátane nášho personálu,“ uviedol v noci Blinken. „Z bezpečnostných dôvodov strávi personál ministerstva zahraničia, ktorý je v súčasnej dobe v Ľvove, noc v Poľsku,“ dodal s tým, že evakuovaní diplomati budú poskytovať núdzové konzulárne služby na Ukrajine aj naďalej.

Zopakoval tiež odporúčanie, aby občania USA okamžite opustili Ukrajinu. Bezpečnostná situácia na Ukrajine je podľa neho naďalej nepredvídateľná a môže sa bez varovania zhoršiť.

Oznámenie o presune veľvyslanectva Spojených štátov z ukrajinskej metropoly do Ľvova, ktorý leží blízko hraníc s Poľskom, vydalo americké ministerstvo zahraničia začiatkom minulého týždňa. Krok vtedy zdôvodnilo „dramatickým pribúdaním ruských síl“ na hraniciach s Ukrajinou a bezprostrednou hrozbou ruskej invázie na Ukrajinu.

Podľa serveru BBC News evakuovala pracovníkov svojho veľvyslanectva aj Austrália, pričom ich presúva do Rumunska a Poľska. Ministerka zahraničných vecí Marisa Payneová dnes oznámila, že ambasáda je uzavretá a činnosť diplomatickej misie v Ľvove dočasne prerušená. Austrálske veľvyslanectvo bolo už predtým presunuté z Kyjeva na Ľvova, poznamenal web 7news.com.au. Payneová zároveň vyzvala Austrálčanov, aby východoeurópsku krajinu okamžite opustili.