Ruský expert: Obávam sa, že sa nedá vylúčiť ani útok na Kyjev

Bolo jasné, že Putin po zasadnutí bezpečnostnej rady oznámi nezávislosť pre proruské separatistické útvary na ukrajinskom Donbase?

Už o tom neboli žiadne pochybnosti. Bezpečnostná rada predviedla pomerne dobre skoordinované vystúpenie. V podstate všetci jej členovia úplne jasne potvrdili prezidentovi Putinovi, čo od nich žiadal. Teda, že Rusko by tieto separatistické oblasti malo uznať za nezávislé. Otázkou teraz je, ako to celé bude vyzerať. Separatisti kontrolujú nejaké územie, ale Donecko a Luhansko sú administratívne väčšie regióny. Minister obrany Sergej Šojgu hovoril o ukrajinských vojenských spôsobilostiach a určite vidíme signály, že môžeme byť svedkami ešte väčšej eskalácie. Na ruskej bezpečnostnej rade zaznelo, že cieľom USA je aj tak rozbitie Ruska a Ukrajina je pre Američanov nástrojom, ako to urobiť. Dá sa to vnímať ako zámienka na veľkú akciu zo strany Ruska. Ukážu to už najbližšie hodiny a dni. Rozhodnutie Ruska o nezávislosti však v podstate zmietlo zo stola minské dohody. Nikto sa nimi už nebude riadiť, ale uvidíme, ako sa budú jednotlivé strany správať. Rusko tvrdí, že na svojich hraniciach zničilo ukrajinských sabotérov. To tiež svedčí o tom, že pripravuje väčší zásah. Vo všeobecnosti som dosť pesimistický. Vystúpenie bezpečnostnej rady bolo výnimočné, niečo podobné som ešte nevidel.

Prečo sme vôbec boli svedkami tejto, nazvime to šou? Prečo mal Putin pocit, že to potrebuje zorganizovať?

Je to dobrá otázka, ale naozaj neviem. Možno to dáva zmysel, ak Putin cítil, že svoje kroky potrebuje vysvetliť Rusom. Zatiaľ tomu Kremeľ nevenoval príliš veľkú pozornosť. Teraz tvrdil, že Rusko sa roky správalo dobre a ústretovo, ale tí zlí Ukrajinci vždy všetko pokazili. Bol to aj odkaz zahraničným partnerom, že ak Rusko niečo hovorí, je potrebné ho brať vážne. A je jedno, že niekomu sa to nemusí páčiť. Putin tiež vyslal signály celej krajine, ako sa má správať, a že ľudia budú musieť vydržať prípadne ekonomické ťažkosti, ktoré sa dajú očakávať so sankciami, ktoré Západ proti Rusku pripravuje.

Putin sa na bezpečnostnej rade chvíľami správal k svojim blízkym spolupracovníkom ako k malým deťom. Často počúvame, že Rusko vyžaduje od sveta rešpekt. Len ťažko si však predstaviť, že ho týmto vystúpením dosiahlo. Ako to hodnotíte?

Nie som si istý, či v nejakom generačnom a sociálnom zmysle, či vôbec v nejakej forme môžeme vôbec pochopiť, čo Putin pokladá za akceptovateľnú normu správania. Je pri moci už tak dlho, že sa s ním vymenila generácia a mnohé veci sa vo svete zmenili. Putin je reliktom 80. a 90. rokov minulého storočia, je akoby akýmsi Kaddáfím či nejakým juhoslovanským autoritatívnym lídrom. Samozrejme, to, čo sa stalo, neprinesie Rusku žiadny rešpekt. No keď má Putin na výber, či ho budú ľudia rešpektovať, alebo sa ho budú báť, vyberie si, že chce, aby sa báli. Pokladá to za znak toho, že ho budú brať vážne.

Predpokladáte, že keby sa Putin odhodlal na veľkú vojnu proti Ukrajine, čelil by doma nejakej opozícii?

Kremeľ sa za posledné dva roky zameral na to, aby si extrémnym spôsobom vyčistil politickú scénu. Rozprášil hlavnú opozičnú organizáciu Alexeja Navaľného, ktorý je vo väzení, a hrozí mu ešte ďalších ani neviem koľko rokov. Jeho spojenci buď z Ruska odišli, alebo sa stiahli do úzadia. V Rusku teraz neexistuje skutočná opozícia. Na scéne nie je nikto, kto by mohol zorganizovať veľké demonštrácie. Ale budeme svedkami individuálnych akcií, ktoré nám asi pripomenú časy sovietskych disidentov. Teda neočakávam veľké protesty, hoci existuje istá možnosť, že budeme svedkami niečoho prekvapivého. Možno si pamätáte masové protesty v roku 2020 na podporu zatknutého chabarovského gubernátora. Tie nikto nečakal. Takže azda aj teraz sa niečo stane. Ale nemyslím si to. Naozaj sa stačí pozrieť na to, ako bol Kremeľ schopný zničiť opozičné štruktúry a umlčať kritikov. Putinov režim však klame, keď tvrdí, že väčšina Rusom podporuje jeho politiku týkajúcu sa Ukrajiny. Uvidíme ešte, aký intenzívny bude konflikt, koľko mŕtvych prinesie. Pokiaľ sa Rusko zastaví pri tom, že obsadí separatistami kontrolovaný Donbas, Putinov režim to doma dokáže manažovať. Aj keby naň boli uvalené sankcie.

Akú veľkú vojenskú operáciu teda zo strany Ruska proti Ukrajine očakávate?

Chcel by som sa mýliť, ale myslím si, že budeme svedkami nejakého konfliktu. Môže sa stať, že Rusko obsadí separatistické útvary, zastaví sa a bude tvrdiť, že urobilo len to, čo bolo nevyhnuté. Ale faktom je, že už zhromaždilo toľko vojakov a bojovej techniky na hraniciach Ukrajiny, že nedáva zmysel, aby ich použilo len na území, ktoré na Donbase aj tak ovládajú separatisti. Otázkou teda je, ako ďaleko sa Rusko pokúsi zájsť. Kremeľ má veľa možností a predpokladám, že ich bude v najbližšom čase zvažovať. Som v podstate presvedčený, že Putin sa ešte jednoznačne nerozhodol, čo urobí. Obávam sa však, že sa nedá vylúčiť ani útok na Kyjev. Putin vie, že vojensky nikto Ukrajine nepríde na pomoc. Rusko bude čeliť iba sankciám. Ale zdá sa, že Putin si to vyhodnotil tak, že bez ohľadu na to, aké opatrenia proti Moskve svet prijme, už ho neodradia. Rusko bude trpieť, ale svoje politické ciele chce Kremeľ naplniť, lebo ich pokladá za spravodlivé.

Vidíte stále priestor na diplomaciu? Napríklad keby Rusko obsadilo iba separatistické územia.

Toto by bolo dokonalý scenár. Dokonca aj pre Kyjev. Problémom je, že je náročné si predstaviť, že by to Putinovi stačilo, lebo to by nebolo žiadne víťazstvo. Tieto územia sú zničené a Moskva teraz stratila aj politický nástroj tlaku na Kyjev, teda minské dohody. Rusko môže prevziať úplnú kontrolu nad samozvanými republikami a Ukrajina ich dočasne odpíše, ako je to v prípade Krymu. Viac by to Kyjev nemuselo príliš trápiť a Moskva by za to čelila sankciám a problémom. Tento scenár sa mi nezdá ako veľmi pravdepodobný. Skôr to vyzerá tak, že Rusko obsadí časť Donbasu a bude vyčkávať, či Ukrajina bude ochotná s tým niečo robiť. Ak sa Kyjev nepodvolí, môže prísť nejaká zámienka na inváziu, ako keď Šojgu povedal, že Ukrajina môže získať jadrové zbrane.

Ako vyhodnocujete informácie z konfliktu? Zdá sa, že Rusko a separatisti stále zverejňujú nejaké neoveriteľné informácie. Je však naozaj náročné si predstaviť, že by sa Ukrajina rozhodla práve teraz pre vojenskú operáciu proti Donbasu či dokonca proti Rusku, ktoré má na jej hraniciach 150-tisíc vojakov. Dezinformuje Moskva?

Samozrejme. Je to nad slnko jasnejšie. Celá krízu zorganizovalo Rusko. Putin ju priamo ohlásil už pred troma mesiacmi. Povedal, že zvýši tlak na Ukrajinu, že všetkým znepríjemní život. Presne to robí. Neexistujú žiadne dôkazy, že to bol Kyjev, ktorý sa zrazu bezdôvodne rozhodol, že bude skúšať odhodlanie Moskvy a zaútočí na Donbas.