Novaja gazeta: Putin neblafuje. A my v tom budeme musieť žiť

Ruský prezident Vladimír Putin nepochybne verí v to, čo hovorí. Je to svet, v ktorom žije. Teraz v tom svete budeme musieť žiť aj my všetci, varuje v komentári k Putinovmu pondelkovému prejavu denník Novaja gazeta. Ten je jedným z mála nezávislých médií, ktoré v Rusku naďalej fungujú, zrejme aj vďaka udeleniu Nobelovej ceny za mier šéfredaktorovi denníka Dmitrijovi Muratovovi.