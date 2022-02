Putin plánuje inváziu na celú Ukrajinu, cieľom aj Kyjev, uviedla Trussová

„Myslíme si, že je vysoko pravdepodobné, že (Putin) bude pokračovať vo svojom pláne na celkovú inváziu na Ukrajinu,“ uviedla Trussová, ktorú citovala aj tlačová agentúra AFP.

Ministerka varovala Rusko, že pri zvažovaní ďalších západných sankcií „je na stole všetko“.

Spojené kráľovstvo, USA a Európska únia oznámili množstvo nových sankcií proti Rusku po tom, čo ruský prezident Putin v pondelok 21. februára nariadil vyslanie „mierových síl“ do dvoch oblastí na východe Ukrajiny, ktoré vyhlásil za „nezávislé“ štáty.

Objavujú sa však výzvy, aby západné veľmoci zašli v sankciách proti Rusku ešte ďalej.

Trussová moderátorke stanice Sky News Kay Burleyovej povedala, že spúšťačom ďalších sankčných opatrení proti Moskve bude „úplný útok“ na Ukrajinu.

V plánoch je aj Kyjev

„Žiaľ, ruské sily obkľučujú Ukrajinu, preto nevieme, kde presne sa to stane,“ vysvetlila. „Ale budeme to vedieť, keď to uvidíme, a budeme okamžite reagovať,“ dodala.

Britské ministerstvo zahraničných vecí tiež varovalo, že Kyjev, mesto s takmer troma miliónmi obyvateľov, je medzi možnými cieľmi Putinovho dobýjania.

„Myslíme si, že je vysoko pravdepodobné, že Kyjev je v jeho pláne,“ dodala. „To je jeden z dôvodov, prečo sme odporučili britským občanom, aby odišli, kým ešte fungujú komerčné lety, pretože situácia je krajne znepokojujúca,“ povedala Trussová.