Zhltol už Putin Lukašenka? Odpovedá bieloruský analytik

Ruskí vojaci zatiaľ zostávajú v Bielorusku. Môže sa stať, že to už bude navždy?

Nepredpokladám, že zostanú takpovediac na dobu neurčitú. V momente, keď súčasná eskalácia napätia v súvislosti s Ukrajinou pominie, už v Bielorusku nebudú potrební. Samozrejme, sú dva možné scenáre, ako by sa mohla situácia zmeniť. Prvým je, že Rusko urobí nejaké ústupky, a že sa do istej miery stiahne. Druhým je otvorená vojenská konfrontácia. V každom prípade, ruské sily sa z Bieloruska v istej chvíli pohnú, lebo tam pre nich nie je miesto, kde by sa mohli dlhodobo zdržiavať. Je však možné, že si rozmiestnia nejaké zbrane, aby sa mohli rýchlo vrátiť. Ale, ako som povedal, nemyslím si, že zostávajú navždy. Keby sa to stalo, znamenalo by to úplné poníženie Alexandra Lukašenka a nevidím dôvod na to, prečo by to ruský prezident Vladimir Putin teraz potreboval. Je to taká diplomatická hra. Kremeľ potrebuje vojakov na severnej hranici Ukrajiny, aby na ňu vytváral tlak. No nemyslím si, že ich tam chce usadiť navždy.

Obávate sa teda, že by Putin mohol využiť vojakov v Bielorusku na útok proti Ukrajine?

Podľa môjho názoru útok na Kyjev a okupácia Ukrajiny nie sú plánom A ruského prezidenta. Pokladám to za pomerne nepravdepodobný scenár. Keby sa však naplnil, ak by sa Moskva rozhodla pre veľký konflikt, samozrejme, že by využila vojakov, ktorých má v Bielorusku. Azda by priamo nezaútočili na Kyjev, ale predstavovali by hrozbu pre ukrajinskú armádu. Tá by nemohla stiahnuť svoje jednotky od severnej hranice ani v prípade, že by ich potrebovala na východe. No nemyslím si, že budeme svedkami veľkej otvorenej vojny.

Keby sa to však predsa len stalo, podporí bieloruská armáda ruskú?

Bieloruská verejnosť to nechce a ani elity Lukašenkovho režimu na to nemajú chuť. Nehrnú sa do boja a do vojny. Budú sa snažiť vyhnúť tomu, aby sa museli zapojiť do konfliktu. Ale faktom je, že režim nechal Putina využiť bieloruské územie. V prípade, že sa stane niečo veľké, Lukašenko asi bude mať istý manévrovací priestor v súvislosti s tým, ako by sa zapojila do konfliktu jeho armáda. Nemyslím si, že Putin potrebuje bieloruských vojakov. Lukašenko však nebude rozhodovať o tom, ako územie krajiny využijú ruské ozbrojené sily.

V médiách sa objavili správy o zlej morálke ruských vojakov v Bielorusku, vraj veľa pijú a predávajú naftu. Zaznamenali ste to? A vo všeobecnosti, ako sa Bielorusi pozerajú na vyslanie ruských vojakov?

Áno, videl som správy o zlej morálke a počul som nejaké veci, ktoré sa šíria. Ale pravdupovediac nevieme, ako Bielorusi vnímajú príchod ruských vojakov. Nemáme k tomu informácie z prieskumov, lebo ich nikto nerobil, čo je škoda. Máme však k dispozícii výsledky výskumov z minulosti, aj z roku 2021. Keď Bielorusi dostali otázku o vytvorení ruskej vojenskej základne na území ich krajiny, túto myšlienku podporila iba asi tretina respondentov. Je to ukážka toho, že obyvatelia Bieloruska sú vo všeobecnosti proti stálej prítomnosti ruských jednotiek. Asi sa to dá povedať aj o súčasnej situácii. Čím dlhšie budú ruskí vojaci v Bielorusku, tým väčší problém s tým ľudia budú mať. Netvrdím však, že preto budú protestovať. Nie som si istý, či by to vôbec v súčasnej politickej situácii bolo možné. No dá sa povedať, že bežní Bielorusi sú bez ohľadu na ich politickú príslušnosť proti vojne na Ukrajine a odmietajú, aby sa do nej ich krajina zapojila.

Ako sa na prítomnosť ruských vojakov dívajú predstavitelia bieloruských ozbrojených síl?

Naozaj neviem. V momentálnej situácii je takmer nemožné získať informácie z týchto kruhov o tom, ako vnímajú dianie. Povedal by som však, že v nich nepanuje úplná jednota. V bieloruských ozbrojených silách sú určite aj takí generáli a ďalší dôstojníci, ktorí sa na svet pozerajú cez optiku Moskvy. Prítomnosť ruských vojakov im teda nevadí. A nemajú problém ani s tým, že Kremeľ z bieloruského územia ohrozuje Ukrajinu či NATO. No viem si predstaviť, že nie všetci sú takí, že sú medzi nimi aj ľudia, ktorí sa s nasadením ruských síl v Bielorusku nestotožňujú. Najmä, keď nie je jasné, kedy odídu.

Dá sa ešte Bielorusko označiť za samostatný štát alebo sú skutočne veľké rozhodnutia, ktoré sa týkajú krajiny, viac-menej pod kontrolou Ruska? Čo súčasná situácia znamená pre budúcnosť Lukašenkovho režimu?

Minsk je stále výraznejšie závislý v bezpečnostnej oblasti od Ruska. Ale nešiel by som tak ďaleko, že by som tvrdil, že Bielorusko už prestalo byť nezávislým štátom. Prítomnosť ruských vojsk znamená, že autonómia Miska je zase o niečo menšia, najmä vo vojenskej politike. Keby sa však podarilo napätie znížiť a jednotky Moskvy by odišli, vrátime sa do stavu, že by Putin a Lukašenko o veciach vyjednávali. Či už by sa to týkalo ekonomiky alebo integračných snáh. Ako som povedal, závislosť Minska od Moskvy sa zvyšuje, ale ešte to nie je proces, ktorý by nebolo možné zvrátiť. Keď hovoríme o budúcnosti Lukašenka, platí, že sa stále viac musí pozerať na to, čo si o nej myslí Moskva, a ktoré politické rozhodnutia môžu Kremeľ znepokojiť či, naopak, potešiť. Na druhej strane, Lukašenko s tým asi dokáže žiť. A Rusko tiež nemá veľmi na výber. Ťažko by sa jej v Bielorusku hľadala k Lukašenkovi alternatíva. Je jedinou postavou, na ktorú sa Moskva aspoň do istej miery môže spoľahnúť. Pre Lukašenka je táto pozícia esom v rukáve.