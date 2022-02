ONLINE: Rusko útočí na Ukrajinu

6:44 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba Putina obvinil zo začatia „totálnej invázie“ na Ukrajinu, uviedol minister na sociálnej sieti Twitter. „Putin práve začal totálnu inváziu Ukrajiny,“ napísal Kuleba na Twitteri a dodal, že v ukrajinských mestách zaznamenali výbuchy.

Kuleba útoky označil za vojnu „agresie“. „Ukrajina sa bude brániť a zvíťazí. Svet môže a musí Putina zastaviť. Čas konať prichádza teraz,“ napísal ukrajinský minister.

6:34 Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že nepodniká žiadne raketové, letecké ani delostrelecké údery proti ukrajinským mestám. „Vysoko presné zbrane vyraďujú z prevádzky ukrajinskú vojenskú infraštruktúru, objekty protivzdušnej obrany, vojenské letiská a letectvo ukrajinských ozbrojených síl,“ cituje RIA Novosti z vyhlásenia ruského rezortu obrany. „Civilnému obyvateľstvu nič nehrozí,“ uviedlo aj ministerstvo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Reuters povedal, že Rusko podniklo raketové útoky na ukrajinskú infraštruktúru a pohraničné stráže a že z mnohých miest sa ozývajú výbuchy. V krajine vyhlásil vojnový stav. Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve uviedlo, že cieľom ruskej vojenskej operácie je zničiť ukrajinský štát.

6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil v krajine vojnový stav, uvádza agentúra Unian. Prezident uviedol, že Rusko útočí na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru. Obyvateľov vyzval, aby zostávali doma a neprepadali panike. Predtým zvolal bezpečnostnú radu štátu. „Bez paniky, sme silní, sme pripravení na všetko, zvíťazíme,“ citovala Unian ukrajinského prezidenta. Zelenskyj doplnil, že o situácii hovoril s americkým prezidentom Joom Bidenom.

6:19 V rade ukrajinských miest vrátane Kyjeva sú počuť výbuchy, uvádza ukrajinská agentúra Unian. V Kyjeve bolo počuť niekoľko silných zvukov znejúcich ako streľba delostrelectva, uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov z miesta, vrátane svojho spravodajcu a reportéra stanice Fox News. Pri hlavnom letisku Boryspil v Kyjeve bola počuť streľba, píše agentúra Interfax. V súčasnej situácii Ukrajina uzavrela celý svoj vzdušný priestor.

Podľa Unian boli zaznamenané výbuchy po piatej hodine miestneho času (po 4:00 SEČ) okrem Kyjeva aj v Odese na juhu Ukrajiny, Berďansku na juhovýchode a Charkove a Kramatorsku na východe. Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov mesta, aby – pokiaľ nepracujú v profesiách kľúčových pre chod krajiny – zostali doma a mali v pohotovosti batožinu s najnutnejšími vecami pre prípad evakuácie. Apeloval na nich tiež, aby zachovali pokoj. „Najhorším nepriateľom je teraz panika,“ napísal na facebooku.

Z ukrajinského Donbasu prichádzajú správy o silnom ostreľovaní, uvádza ďalej Unian. Podľa AFP boli výbuchy počuť aj v Mariupole na juhovýchode. Letisko Kyjev-Žuljany zrušilo najbližšie lety, uvádza Interfax. Verejnoprávna televízia informovala, že Ukrajina uzavrela celý svoj vzdušný priestor. Agentúra Interfax Ukrajina uviedla, že v prístavných mestách Mariupol a Odesa sa vylodili ruskí vojaci. Miestni novinári na internete podávajú správy o tvrdých bojoch, informácie však zatiaľ nie sú jednoznačne potvrdené. Časť Odesy je podľa Interfax Ukrajina bez dodávok elektrického prúdu. Agentúra Unian informuje, že pod útokom sa ocitlo množstvo ukrajinských vojenských objektov. Úderom zrejme čelia predovšetkým jednotky protivzdušnej obrany, leteckej základne a systémy riadenia.

6:00 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Moskva vraj nemôže tolerovať hrozby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny a cieľom operácie bude ochrana ľudských životov.

„Okolnosti si od Ruska vyžadujú rozhodné kroky,“ povedal Putin v televíznom prejave. Rusko podľa svojho prezidenta nemá v pláne okupáciu ukrajinských území a nedopustí, aby sa na Ukrajine objavili jadrové zbrane. Vyzval ukrajinských vojakov, aby „ihneď zložili zbrane a vrátili sa domov“.

Zároveň varoval, že na akýkoľvek pokus zo zahraničia zasahovať do rokovaní Kremľa Rusko okamžite odpovie. „Spravodlivosť a pravda je na ruskej strane,“ vyhlásil šéf Kremľa s tým, že celá zodpovednosť za možné krviprelievanie bude plne a úplne na ukrajinskom režime. „Nikto by nemal pochybovať o tom, že priame napadnutie našej krajiny by viedlo pre akéhokoľvek potenciálneho agresora k jeho porážke a hrozivým dôsledkom,“ vyhlásil.

Kremeľ v stredu oznámil, že lídri dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o „pomoc“ s „odrazením agresie“ zo strany ukrajinskej armády. Ruský prezident v pondelok tieto regióny – Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) – vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí.

V ukrajinských prístavných mestách Mariupol a Odesa sa vo štvrtok vylodili ruskí vojaci. Informuje o tom agentúra Interfax Ukrajina. Miestni novinári na internete podávajú správy o tvrdých bojoch. Interfax Ukrajina tiež uviedla, že časť Odesy je bez dodávok elektrického prúdu.

Po oznámení Putina, že dal súhlas na vojenskú operáciu na ukrajinskom Donbase, vzápätí prišli správy o tom, že v rade ukrajinských miest vrátane Kyjeva sú počuť výbuchy. Okrem hlavného mesta ide o Odesu a Berďansk na juhovýchode krajiny a Charkov a Krematorsk na východe.

Zodpovednosť za budúce obete na životoch a ľudské utrpenie leží po začiatku ruskej vojenskej operácie na Ukrajine iba na Ruskej federácii, uviedol americký prezident Joe Biden. USA a ich spojenci na kroky Moskvy podľa neho odpovie jednotne a rozhodne.

„Modlitby celého sveta dnes v noci smerujú k ukrajinskému ľudu, ktorý trpí kvôli nevyprovokovanému a neospravedlni­teľnému útoku ruských síl,“ zdôraznil Biden krátko po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že dal súhlas na vojenskú operáciu na ukrajinskom Donbase.

„Prezident Putin sa úmyselne rozhodol pre vojnu, ktorá bude mať za následok katastrofálne straty a ľudské utrpenie,“ uviedol šéf Bieleho domu. Jedine Rusko je podľa neho „zodpovedné za smrť a skazu, ktoré tento útok prinesie“.

Biden doplnil, že vývoj situácie sleduje v Bielom dome, bude o ňom rokovať s lídrami skupiny siedmich najvyspelejších krajín (G7) a ešte vo štvrtok verejnosti oznámi ďalšie dôsledky, ktoré vojenská akcia na Ukrajine bude pre Rusko mať.