Putin nám nastolil otázku prežitia, tvrdí odborník

Ako by mal Západ, NATO, Európska únia, USA reagovať na Putinovu agresiu proti Ukrajine?

V prvom rade chcem povedať, že sa to netýka len Západu. Má to vplyv na všetky krajiny, ktoré uznávajú a chápu, že je absolútne neprijateľné zasiahnuť do suverenity a územnej celistvosti iného nezávislého štátu. Súčasné dianie vzbudzuje obavy celého sveta. Stačí si pozrieť prejav kenského veľvyslanca pri OSN, ktorý o tom hovoril. Nezačalo sa to pred 24 hodinami alebo pred pár mesiacmi. Ukrajina je v konflikte s Ruskom už od roku 2014, keď jej Moskva zabrala nemalú časť územia. Toto je zatiaľ posledná fáza, ale obávam sa, že keď medzinárodné spoločenstvo bude ustupovať, ruský prezident Putin zájde ešte ďalej.

Prečo by to robil?

Pre šéfa Kremľa je to otázka prežitia. Doma je zraniteľnejší, ako si mnoho ľudí uvedomuje. Snaží sa od toho odviesť pozornosť. Ale rovnako je to otázka prežitia pre nás. Putin sa usiluje zničiť pravidlá, ktorými sa riadime od roku 1989. Keď mu to dovolíme, zásadným spôsobom to podkope európsku bezpečnosť. Je potrebné si to pripomínať. NATO však proti Rusku nepoužije silu. Urobilo by to iba, keby Moskva zaútočila na člena aliancie. Znamená to teda, že musíme použiť najtvrdšie možné ekonomické a diplomatické prostriedky. Odstrašenie nefungovalo, teraz potrebujeme vytýčiť červené čiary.

Na koho by mali mieriť sankcie?

Jednoznačne musíme zasiahnuť Kremeľ a sieť oligarchov, ktorí sú blízki Putinovi. Takto je potrebné sa pozerať na sankcie. Ako na trest pre Putinov režim. Nikto, kto je s ním v spojení, by nemal mať možnosť užívať si peniaze a pôžitky, ktoré poskytujú. Veľký problém tu má najmä Británia. Londýn dlhodobo patrí medzi metropoly, v ktorých sa perú peniaze, a nielen ruské. Potrebujeme zaviesť silnejšie sankcie proti jednotlivcom a proti ich firmám. Musíme byť oveľa transparentnejší, čo sa týka informácií, kto čo vlastní v Londýne. Keď to bude nevyhnutné, mali by sme tieto majetky skonfiškovať na základe legislatívy, ktorú už máme vrátane Magnického zákona. Británia by mala využiť túto príležitosť, aby si doma urobila poriadok, aby sa čo najviac zbavila vplyvu ruských peňazí.

Aké diplomatické prípadne aj vojenské nástroje môže Západ použiť?

NATO by malo vojensky podporiť členské štáty v Pobaltí aj inde. A malo by naďalej poskytovať aj pomoc Ukrajine. Z diplomatického hľadiska by Rusko malo pocítiť, že je izolované. Možno by sme v EÚ a NATO mohli uvažovať nad vyhostením ruských veľvyslancov. Hoci by to bolo len symbolické, UEFA by mala zrušiť finále futbalovej Ligy majstrov v Petrohrade. Keď to neurobí, národné organizácie by mali klubom zakázať, aby sa na tom podieľali. Je to len malý krok, ale zasiahol by do ruskej pýchy a prestíže. Potrebujeme vytvoriť ucelená energetickú stratégiu, ktorá ukončí závislosť Európy na ruskom plyne. Veď niečo také je v súlade aj so Zelenou dohodou EÚ. V tomto zmysle sa už viaceré veci plánujú. Putin vytvoril situáciu, v ktorej je nevyhnutné, aby sme sa s tým pohli. V konečnom dôsledku musia Západ a všetky krajiny, ktoré odsudzujú, čo robí Kremeľ na Ukrajine, ukázať jednotu. Putin si myslí, že Európa nemá žalúdok na to, aby sa mu postavila. Je najvyšší čas, aby sme mu ukázali, že to dokáže.