Šándor: Cieľom je ukázať, že Rusko sa pred ničím nezastaví

Začala sa na Ukrajine vojna, alebo začal Putin – podľa jeho vlastných slov – iba nejakú vojenskú operáciu. Čoho sme vlastne svedkami?

Domnievam sa, že ide o limitovanú vojenskú operáciu proti vybraným cieľom na Ukrajine, ktorá má niekoľko cieľov. Prvým je odstrašiť ukrajinskú armádu od akcií na spornom území Luhanska a Donecka. Druhým cieľom je, čo sa vlastne tiež už začalo, demilitarizácia Ukrajiny, ako to nazval sám Putin. Inými slovami ide o rozbitie ukrajinskej vojenskej štruktúry, čo znamená rozbiť cielenými útokmi veliteľské stanovištia, riadiace systémy, spojovacie systémy a systémy protivzdušnej obrany, tak, aby ukrajinské vojská boli slepé a hluché. Tretím cieľom je ukázať, že Rusko sa pred ničím nezastaví a ak s ním Západ nechce vyjednávať o podmienkach, ktoré si stanovil Putin, tak to bude robiť tak, ako si to predstavuje. Štvrtým je ochrana ruskojazyčnej menšiny na Ukrajine. Tá je síce legitímna, ale nie takýmto spôsobom, pretože nemôžeme pripustiť, aby sa to robilo vojenským spôsobom.

Aký je hlavný cieľ Putina a Ruska?

Ten ultimátny cieľ je zničiť Ukrajinu natoľko, aby vôbec nemohla byť v štruktúrach NATO. V zásade si takto chce Putin vynútiť novú bezpečnostnú architektúru v Európe podľa svojich predstáv.

Takže si Putin teraz vojensky vynucuje to, čo žiadal od NATO v decembri ešte diplomaticky?

Svojim spôsobom sa to dá takto vo všeobecnosti povedať.

Dlhšie sa hovorilo, kedy príde ofenzíva. Napriek tomu, prekvapilo vás to alebo skôr spôsob či rozmer, akým to Rusi uchopili?

Kto bude tvrdiť, že ho to vôbec neprekvapilo, by nehovoril pravdu. Pondelkové televízne vystúpenie Putina ale bolo predzvesťou týchto udalostí a tiež istou obhajobou toho, čo chce urobiť. Všetci sme sa domnievali, že môže ísť skôr o nejaké obmedzené akcie.

Ako ruská strana vysvetľuje svoj postup?

Nehovorím, že to je pravda, ani že to pravda nie je, pretože si to teraz nevieme overiť, ale nevieme, do akej miery do tohto konfliktu mohli vstúpiť aj provokácie z ukrajinskej strany. Pretože prestrelky na línii dotyku separatistických republík so zvyškom Luhanska a Donecka boli každodenným javom a narastali. Nedá sa preto úplne vylúčiť, že to Putin využil na svoju akciu, tak ako sa to snaží zdôvodniť kremeľská propaganda. V tejto chvíli síce o tom nemáme žiadny iný dôkaz, ale niektoré zábery vysielané moskovskou televíziou nejaké ukrajinské provokácie naznačujú. Je to otázka, či sa to dá sfalšovať, alebo to bolo nejakým spôsobom zneužité. Musíme pripustiť, že aj tento aspekt hral v ruskej vojenskej akcii na Ukrajine nejakú úlohu, aj keď si vôbec nemyslím, že tú hlavnú.

O čom vypovedajú tieto ruské akcie?

To, čo sa deje, je podľa mňa ukážkou Putinovho presvedčenia, že Rusko nemá čo stratiť. Aj on sám hovoril, že nech urobíme čo urobíme, aj tak na nás budú uvalené sankcie. Putin sa tým snaží ukázať, že sa tých sankcií vôbec nebojí. Aj on dobre vie, že sankcie budú bolieť aj Západ, ktorý ich na Rusko uvalí. My nevieme, aká bude ruská odpoveď na sankcie, ale v tejto odpovedi sa bude dať čítať aj ruský zámer. Ak Rusko odpovie brutálne sankciami v rovnakej miere, bude evidentné, že sa s nikým nechce dohodnúť.

A pozitívnejšia možnosť?

Ak napríklad Rusko nezastaví dodávky plynu, ale zdvihne jeho ceny, bude to možné považovať za náznak istej zmierlivosti. Niektoré ich kroky môžu byť aj neverbálne a je preto potrebné a dôležité, aby sme to čítali správne. Ja som zástanca toho, aby sa ďalej vyjednávalo a aby sme Rusko totálne neizolovali. Pretože, aj keď je to trochu prehnaná paralela, nebolo by ideálne, aby sa z Ruska stalo niečo na spôsob Severnej Kórei. Vojensky silná mocnosť s nepredvídateľným vedením a hlavne s obrovským jadrovým potenciálom by Európe naozaj nebola dobrá.

Môžeme očakávať, že v reakcii na túto ofenzívu vznikne nejaká protiputinovská vojenská aliancia, ktorá príde pomôcť Ukrajine?

Nie. V tejto chvíli si to nemyslím. Aliancia niekoľkokrát vyhlásila, že sa v konflikte s Ruskom kvôli Ukrajine vojensky angažovať nebude.

Ak ste tieto súčasné udalosti nazvali limitovanou vojenskou operáciou, môžeme očakávať aj konvenčnú vojnu?

Viem si predstaviť, že sa z tento konflikt rozhorí do celo-ukrajinskej vojny s množstvom mŕtvych civilných obetí. Viem si tiež predstaviť, že do konfliktu budú vtiahnuté aj niektoré iné. krajiny. Putin ale musí kalkulovať tiež s tým, že ruská verejná mienka nemusí byť naklonená zabíjaniu obyčajných Ukrajincov. A už vôbec ruská verejnosť nemusí akceptovať fakt, že sa domov bude vracať rad ruských synov, otcov a bratov v zinkových rakvách. S tým musí Putin počítať, pretože letecké a raketové útoky prinášajú na ruskej strane minimálne obete, ak vôbec nejaké. Skutočná invázia pozemných síl a skutočný boj na oboch stranách regulárnych armád už totiž bude znamenať množstvo mŕtvych a politický problém pre Putina zo strany domácej verejnosti.

Čo táto situácia znamená pre nás v strednej Európe, v Česku či na Slovensku?

Pre nás to znamená, že budeme takmer na 100 percent vystavení migračným vlnám. Ekonomicky nás tiež postihnú sankcie. A znamená to tiež to, že by sme mali niečo robiť s našimi armádami, ktoré roky zanedbávame. Česká armáda, rovnako ako slovenská, jazdí na 50-ročných tankoch, či 50-ročných bojových vozidlách pechoty a tak ďalej. Modernizácia armády by naozaj mala byť odpovedajúca tomu, čo sa aktuálne vo svete deje. Na jednej strane kričíme ako veľmi ohrození sa cítime, na druhej strane nechávame svoje armády v žalostnom stave.