Aká invázia, čuduje sa Čína. Z prilievania oleja do ohňa viní USA a ďalších

Podľa Číny nemajú zahraničné médiá pravdu, keď ruské kroky na Ukrajine označujú za inváziu. Uviedlo to čínske ministerstvo zahraničných vecí. To tiež konštatovalo, že Rusko je nezávislá krajina a môže robiť vlastné rozhodnutia v súlade so svojimi záujmami.

Čína vo štvrtok zopakovala svoju výzvu na umiernenosť pre všetky strany zúčastnené v ukrajinskom konflikte a odmietla všetky akcie, ktoré provokujú vojnu.

„Používate typickú metódu otázok západných médií, keď používate slovo invázia… Čína pozorne sleduje najnovšiu situáciu. Vyzývame všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť a zabránili tomu, aby sa situácia vymkla kontrole… Niektoré krajiny nasledujú Spojené štáty a prilievajú olej do ohňa,“ vyhlásila hovorkyňa čínskej diplomacie Chua Čchun-jing.

Čínske veľvyslanectvo v Kyjeve vo štvrtok vyzvalo čínskych občanov na Ukrajine, aby zostali doma alebo aby aspoň na svoje vozidlo preventívne vyvesili čínsku vlajočku, pokiaľ budú potrebovať niekam ísť. Na opustenie Ukrajiny Čína zatiaľ svojich občanov nevyzvala.

Čína chápe obavy vyjadrené ruským vedením o situácii na Ukrajine. Uviedol to podľa ruskej štátnej agentúry TASS vo štvrtok čínsky minister zahraničných vecí Wang I počas telefonického rozhovoru s ruským kolegom Sergejom Lavrovom.

„Ukrajinský problém sa vyznačuje zložitými špecifikami. Čína rozumie ruskej strane, ktorá vyjadruje oprávnené obavy z bezpečnostných otázok,“ citovala Wang I webová stránka čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

Podľa stanoviska ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré cituje TASS, ministri vyjadrili spoločný názor, že dôvodom súčasnej krízy bolo odmietnutie Kyjeva, podporovaného Spojenými štátmi a ich spojencami, implementovať minský balík opatrení schválený Bezpečnostnou radou OSN.

Čína vo štvrtok schválila dovoz pšenice zo všetkých oblastí Ruska, čo by mohlo pomôcť znížiť vplyv prípadných západných sankcií uvalených za útok Moskvy na Ukrajinu.

Rusko je jedným z najväčších svetových producentov pšenice, ale čínsky trh bol pre neho uzavretý pre obavy z kontaminácie sneťou a plesňami, uviedla agentúra AP. Dvere k dohode sa otvorili po tom, ako bol Vladimir Putin najprominentnejším z hostí na zimnej olympiáde v Pekingu, ktorú mnohí iní svetoví politici bojkotovali. Rusko sa zaviazalo, že prijme všetky možné opatrenia, aby vyvážané obilie nebolo kontaminované a v prípade problémov so sneťou či inými chorobami vývoz pozastaví.