Putinovov terč č. 1. USA mu ponúkli evakuáciu, Zelenskyj v Kyjeve zostáva

Vláda Spojených štátov je pripravená pomôcť ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému opustiť Kyjev a zabrániť tak, aby ho zajali alebo zabili postupujúce ruské sily. Prezident však zatiaľ odmieta opustiť Kyjev aj krajinu, informoval denník The Washington Post, ktorého správu zaznamenali aj niektoré ruské médiá.

Keď ruská armáda v piatok vystupňovala svoje útoky, Zelenskyj sľúbil, že zostane na čele svojej vlády napriek vážnemu osobnému riziku. „Podľa informácií, ktoré máme, ma nepriateľ označil za cieľ číslo jedna a moju rodinu za cieľ číslo dva,“ povedal prezident v rannom prejave Ukrajincom. „Chcú Ukrajinu politicky zničiť tým, že zničia hlavu štátu.“

Zelenskij podobné varovanie od amerických predstaviteľov dostal už pred niekoľkými týždňami. V januári na Ukrajinu priletel riaditeľ americkej CIA William J. Burns, aby so Zelenským rokoval o rastúcej ruskej hrozbe, uviedol denník. Ukrajinský prezident sa ho spýtal, či jemu alebo jeho rodine osobne hrozí nebezpečenstvo, uviedol Zelenského poradca, podľa ktorého sa prezident staval skepticky k možnosti, že by sa ho Rusi mohli pokúsiť zabiť.

Burns mu žiadne konkrétne informácie neoznámil, ale dal mu jasne najavo, že musí brať svoju osobnú bezpečnosť vážne, dodal Zelenského poradca. CIA sa k tomu odmietla vyjadriť.

Zelenskyj v piatok na sieti Telegram zverejnil video, na ktorom stojí obklopený svojimi hlavnými poradcami a premiérom pred Bankovom, ukrajinskou obdobou Bieleho domu. „Všetci sme tu. Bránime našu nezávislosť. Našu krajinu. A tak to bude aj naďalej,“ uviedol Zelenskyj.

VIDEO: Prezident Ukrajiny Zelenskyj: Sme tu a budeme sa brániť.

Americkí predstavitelia počas posledných dní so Zelenským preberali množstvo bezpečnostných otázok vrátane najbezpečnejších miest, kam by sa mal prezident uchýliť, aby bola zaistená kontinuita ukrajinskej vlády, uviedol jeden z vysokých amerických predstaviteľov.

„Upozorňovali sme ho nielen na hrozbu ruskej invázie, ktorá už je teraz realitou, ale aj na hrozbu pre neho osobne,“ povedal republikán Adam Schiff, predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby. „Sme pripravení mu akokoľvek pomôcť.“

Odstránenie Zelenského by mohlo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ponúknuť najrýchlejší spôsob, ako ukončiť vojnu na Ukrajine alebo sa vyhnúť zdĺhavej a nákladnej okupácii, povedalo denníku niekoľko súčasných aj bývalých predstaviteľov národnej bezpečnosti. Až by bol ukrajinský vodca mimo hry, mohol by sa za neho Putin pokúsiť dosadiť bábkovú náhradu.

Keď Bidenova administratíva a západní spojenci varovali pred blížiacou sa inváziou, Zelenskij túto hrozbu verejne bagatelizoval. On aj jeho asistenti pripúšťali, že by Putin mohol dať rozkaz na úder silám, ktoré sa v obrovskom počte zhromažďujú na ukrajinských hraniciach, ale hovorili, že americkí a ďalší európski predstavitelia svojimi neustálymi varovaniami pred blížiacim sa útokom tiež riskujú, že privodia verejnú paniku a ekonomickú katastrofu.

Po začatí invázie americkí predstavitelia znovu varovali, že Putinovým cieľom je zbaviť ukrajinskú vládu vedenia. Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová vo štvrtok novinárom naznačila, že Spojené štáty majú v pláne Zelenskému pomôcť, ak by bol osobne ohrozený. „Nebudeme sa púšťať do bezpečnostných otázok, ale sme v kontakte s prezidentom Zelenským a pracujeme na tom, aby sme mu poskytli celú škálu podpory,“ dodala Psakiová.

