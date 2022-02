ONLINE: Boje pokračujú, zásah dostali ropný terminál aj plynovod

Najdôležitejšie udalosti Pri bojoch zasiahli aj ropný terminál a plynovod

Západ sa rozhodol odstrihnúť od SWIFT-u niektoré ruské banky mier-ukrajine-2

7:35 Obrancovia ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori sú možno stále nažive. Ak je to tak, potom sú zrejme vojnovými zajatcami ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie CNN to v sobotu uviedla Štátna pohraničná stráž Ukrajiny. V piatok sa objavil záznam z hádky medzi ukrajinskými bojovníkmi a dôstojníkom ruského námorníctva. „Ruská vojnová loď, choď do riti!“ (Русский военный корабль, иди на хуй!) bola odpoveď na výzvu, aby sa Ukrajinci vzdali. Predpokladalo sa, že následne po ostreľovaní ostrova zahynuli.

Čítajte viac Ukrajinci, ktorí mali zahynúť na Haďom ostrove, môžu byť nažive

7:20 Ruským vojakom sa podarilo preniknúť do ukrajinského mesta Charkov. Na internete o tom informoval poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko, ktorého citovala agentúra Reuters. Podľa ukrajinskej agentúry Unian sa v meste odohrávajú pouličné boje.

Podľa Heraščenka bola technika ruskej armády spozorovaná v uliciach Charkova na severovýchode Ukrajiny. Záber, ktoré poradca zverejnil, ukazuje niekoľko ľahkých vojenských vozidiel nasledovaných nákladnými automobilmi, ktoré sa pohybujú po jednej z ulíc. Na iných záberoch jedno z ruských vozidiel horí.

Regionálny guvernér Oleh Sinegubov na twitteri uviedol, že ukrajinské sily v Charkove bojujú proti ruským vojakom. „Ľahké vojenské vozidlá ruského nepriateľa prenikli do Charkova vrátane centra mesta,“ uviedol Sinegubov. „Ukrajinské ozbrojené sily nepriateľa ničia. Žiadame civilistov, aby nevychádzali von,“ doplnil. Ukrajinská armáda v noci oznámila, že pri meste bol zastavený ťažký ruský útok. Podľa Unian pri bojoch v okolí Charkova vzplanul plynovod, ktorý bol vyhodený do povetria ruskými vojakmi. Ropný terminál zase horí pri meste Vasyľkiv.

7:10 Organizácia Spojených národov oznámila, že zdokumentovala 240 civilných obetí invázie ruských jednotiek na Ukrajinu, pričom 64 spomedzi nich sú obete na životoch. OSN priznala, že počty padlých sú v skutočnosti zrejme „podstatne vyššie“, pretože stále zostáva veľa správ o obetiach, ktorých úmrtie ešte len musí byť potvrdené, informovala v nedeľu agentúra AP.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) súčasne upozornil, že poškodenie civilnej infraštruktúry počas ruskej invázie na Ukrajinu pripravilo státisíce ľudí o prístup k elektrine alebo vode a vytvorilo mapu „humanitárnych situácií“ – väčšinou na severe, východe a juhu Ukrajiny.

V správe OSN sa uvádza, že vnútorne vysídlených je na Ukrajine momentálne viac ako 160 000 ľudí a ďalších vyše 116 000 ich bolo nútených utiecť do susedných krajín.

7:00 Rozhodnutie odpojiť ruské banky od platobného systému SWIFT, ktoré sa rozhodli prijať západné krajiny, sa bude týkať len niektorých finančných ústavov, nie celého Ruska. Denník The New York Times však, že Západ nesiahol po „jadrovom variante“ v podobe úplného odpojenia Ruska od SWIFT-u, takže Rusko môže aspoň zatiaľ ďalej zarábať na predaji plynu do Nemecka, Talianska a ďalších európskych krajín.

Čítajte viac Niektoré ruské banky odpoja zo SWIFT-u, ale peniaze za plyn môžu tiecť ďalej

6:30 Z periférií ukrajinskej metropoly Kyjev hlásili v nedeľu skoro ráno dve veľké explózie, informovala spravodajská televízia CNN s tým, že zásah dostal veľký sklad ropy v meste Vasyľkiv, kde sa nachádza aj letisko.

Táto oblasť bola podľa ukrajinských predstaviteľov dejiskom ťažkých bojov už v piatok večer.

Miestne médiá informovali, že zásah ropného skladu vo Vasyľkive potvrdila aj primátorka mesta Natalija Balasynovičová i poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko. Na mieste ich overil aj štáb CNN.

Balasynovičová dodala, že mesto a letisko pri ňom boli vystavené silnému ostreľovaniu balistickými raketami. „Nepriateľ chce zničiť všetko naokolo, ale nepodarí sa mu to. Vydržme!“ napísala na sociálnych sieťach podľa CNN.

Uviedla tiež, že „noc tu bude ťažká, rovnako ako v Kyjeve, ale vydržíme a vyhráme, pretože Boh je s nami“.

Médiá dodali, že zásah ropného skladu môže vyvolať rozsiahlu technologickú a environmentálnu katastrofu.

Radnica mesta Vasyľkiv už medzičasom upozornila, že dym a škodlivé látky z horenia sa môžu šíriť akýmkoľvek smerom, preto obyvateľov vyzvala, aby zatvorili okná.

Rovnaký pokyn dostali aj ľudia v Kyjeve, ktorý leží asi 40 kilometrov severne od miesta výbuchu a mohutného požiaru.

Na záberoch z miest výbuchov zverejnených na sociálnych sieťach sú zachytené obrovské plamene šľahajúce zrejme z ropného terminálu. Pravosť týchto videí sa BBC zatiaľ nepodarilo overiť.

V meste Charkov ruské jednotky vyhodili do vzduchu plynovod, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom informovala Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií Ukrajiny.

Tento úrad súčasne zdôraznil, že „nejde o jadrový útok, hoci výbuch tak vizuálne vyzerá“. Vo videu, ktoré sprevádza text, totiž vyzerá oblak dymu ako typický jadrový „hríb“.

Ukrajinské hlavné mesto prežíva túto noc v očakávaní ďalšieho mohutného raketového ostreľovania a náletov.

Tamojšia radnica v oznámení zverejnenom na oficiálnej stránke varovala, že osoby, ktoré budú nejakým spôsobom označovať ulice a budovy, aby takto pomohli ruským jednotkám pri cielených náletoch, budú súdené za vlastizradu a hrozí im od 12 do 15 rokov väzenia.

Radnica tiež vyzvala obyvateľov mesta, aby takéto značky okamžite nahlasovali a informovali o prípadných podozrivých.

Ukrajinské médiá predtým informovali, že na územie krajiny vstúpili takzvané „spiace skupiny“, ktorých členovia si poprenajímali byty a skrývali sa v nich, čakajúc „na hodinu H“.

Boje, ktoré sa odohrávajú v ukrajinskej metropole Kyjev, si v sobotu večer vyžiadali život šesťročného chlapca a niekoľko zranených ukrajinských civilistov. V nedeľu o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na miestne lekárske zdroje. Chlapec zahynul pri streľbe, ku ktorej došlo na západe Kyjeva. Lekár miestnej nemocnice uviedol, že medzi zranenými sú dvaja tínedžeri a traja dospelí. Ďalšiu obeť hlásia z mesta Charkov, kde delostrelecká paľba v sobotu večer zasiahla deväťposchodový bytový dom, pričom prišla o život jedna žena.

mier-ukrajine-2