EÚ uzavrela nebo, Lavrov sa sťažoval, že nemá ako letieť do Ženevy

Krajiny EÚ sa rozhodli uzatvoriť svoj vzdušný priestor pre ruských dopravcov v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára. Toto opatrenie sa nevzťahuje na humanitárne lety ani prelety. Ruská strana reagovala recipročným opatrením a zakázala lety napríklad z Británie, Lotyšska, Litvy, Estónska, Slovinska, Bulharska, Poľska a Českej republiky, pripomína agentúra AFP.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa svojej hovorkyne nemá ako dostať do Ženevy na 49. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva, pretože európske krajiny uzavreli vzdušný priestor pre ruské lietadlá. Uviedla to agentúra TASS. Lavrov má na rokovaní vystúpiť v utorok, očakáva sa, že sa vyjadrí k obvineniam z represií domácich aktivistov Moskvou a k situácii na Ukrajine.

Podľa hovorkyne ruskej diplomacie Marie Zacharovej sa Lavrov nemôže dostať do Švajčiarska, pretože európske krajiny, ktoré s Ruskom susedia, uzavreli vzdušný priestor pre ruské lietadlá. „Problémom je však OSN a jej generálny tajomník. Sú povinní zabezpečiť, aby delegácie dorazili do sídla OSN v Ženeve, a to najmä v čase svetovej krízy,“ vyhlásila hovorkyňa.

Ruský národný letecký dopravca Aeroflot od pondelka dočasne pozastavil svoje lety z Moskvy a Petrohradu do viacerých európskych destinácií, vrátane letov prevádzkovaných spoločnosťou Rossiya Airlines. Urobil tak z dôvodu uzavretia vzdušného priestoru viacerými európskymi krajinami pre ruské lietadlá. Aeroflot to oznámil v nedeľu večer na svojej webovej stránke.

Predbežne do 26. marca sú pozastavené lety do Ľubľany, Bukurešti, Rigy a Prahy. Do 23. mája Aeroflot nelieta do Londýna a Dublinu, do 24. mája do Sofie a do 25. mája do Varšavy. Do 4. marca sú zrušené lety do Kišiňova.

Cestujúcim, ktorí chcú napriek tomu cestovať do/z hlavného mesta Spojeného kráľovstva alebo Írska, môže byť v závislosti od dostupnosti ponúknutý let iných spoločností s tranzitom v Európe, píše Aeroflot.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti podľa agentúry DPA uviedlo, že naďalej bude pokračovať letecká preprava ruských občanov z Európy do Ruska. V krajinách, ktoré uzatvorili svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, sa momentálne nachádza približne 27 000 ruských občanov.