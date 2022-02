Záplavy v Austrálii majú už osem obetí, meteorológovia predpovedajú ďalší dážď

Po niekoľkých dňoch intenzívneho dažďa majú záplavy na východe Austrálie už osem obetí, ďalší ľudia sú nezvestní. Najhoršie zasiahnuté boli štáty Queensland a Nový Južný Wales. V dvadsiatke miest už úrady vydali príkaz na evakuáciu tisícok ľudí, v niekoľkých ďalších mestách sa na to ich obyvatelia majú pripraviť. Dodávky elektrickej energie majú výpadky, školy sú uzavreté a meteorológovia hlásia ďalší silný dážď, napísali dnes Brisbane Times.

Záplavy v Brisbane, ktoré ohrozuje rovnomenná rieka, sú najhoršie od roku 2011, uviedla agentúra AP. Pod vodou zostalo asi 15-tisíc domov, do evakuačných centier sa uchýlilo 1500 ľudí. V Queenslande, ktorého metropolou je Brisbane, je bez prúdu 50-tisíc ľudí.

Jednu obeť záplav našli záchranári zaplavenú v aute spolu s jeho psom. V nedeľu popoludní miestneho času sa starší muž pokúšal prejsť cestou plnou vody, spadol a napriek rýchlej pomoci okoloidúcich sa ho nepodarilo zachrániť. Nezvestných je niekoľko ľudí, ktorí spadli do rozbúrenej rieky alebo ich autá zasiahol príval vody.

Hladina rieky Mary v meste Gympie, asi 170 kilometrov severne od Brisbane, stúpla na takmer 23 metrov, čo je podľa agentúry Kjódó najvyššiu úroveň za takmer 130 rokov. V meste Lismore stúpla hladina vody tak rýchlo, že sa ľudia stačili ukryť len na streche budovy, v ktorej práve boli. S evakuáciou zaplavených oblastí pomáha armáda.

Server The Sydney Morning Herald si všíma príbeh pracovníkov bitúnkov, ktorí prišli do Austrálie len pred niekoľkými dňami z ostrova Fidži a teraz pomohli s evakuáciou 63 obyvateľov domova pre seniorov v Lismore. „Sme na to (povodne) zvyknutí, preto chceme pomôcť,“ povedal jeden z tých, ktorí vytvorili ľudskú reťaz a tesne nad vodou si podávali chorých seniorov.