Analytička z Minsku: Bielorusko už nemá hlas. Doteraz sa Lukašenka aspoň tváril, že vojaci Moskvy nemusia ostať permanentne

Pôvodom ste z Bieloruska. Kedy, prečo ste odtiaľ odišli?

Pochádzam z Minsku a na Slovensko som sa prisťahovala vo februári roku 2012, vlastne takmer presne pred 10 rokmi. Prišla som za štúdiom, nastúpila som vtedy na Univerzitu Komenského so zameraním na európske štúdiá.

Aká je situácia pre ľudí v Bielorusku, vnútri krajiny? Ste s niekým z nich v kontakte?

To je ťažko posúdiť, ja osobne som tam bola naposledy pred vyše rokom. Stále tam však mám rodinu, priateľov a s nimi som v kontakte. Pre ľudí, ktorí chceli byť, alebo boli politicky aktívni, to nie je možné vôbec, mnohí skončili za mrežami ako politickí väzni. Celkovo, z toho čo od blízkych počúvam, je spoločnosť v pomerne depresívnom stave, pre to všetko, čo sa deje, od politiky, cez pandémiu a podobne, v poslednom čase sa udialo priveľa negatívnych vecí. Ale zároveň, aby to nevyznievalo až tak temne, si hovoríme, že život ide stále a nemôžeme žiť len v tom negatívnom nastavení. Ľudia sa snažia nachádzať aj dobré veci v každodennom živote.

Ako veľmi zasahuje život bežných ľudí vojna na Ukrajine?

Samozrejme sú z toho v šoku, vojna prebieha prakticky pri ich hraniciach, podobne, ako na Slovensku. Každodenné fungovanie to zatiaľ až tak nenarúša, keď si odmyslíme ruské vojenské cvičenia a prítomnosť ich vojakov na bieloruskom území. Drvivá väčšina Bielorusov nechce žiadnu vojnu, to je absolútne jasné.

O Bielorusku (resp. Lukašenkovi) sa hovorí ako o poslednom spojencovi Ruska na západe, alebo v Európe. Súhlasíte?

Dokonca ešte aj Lukašenka sa posledné dni tvári, že s tým vôbec nič nemá spoločné, chodí na svoje stretnutia, ide si zalyžovať. Vystupuje pred verejnosť v tom duchu, že on sa do vojny a bojov nezapája, “len” sprostredkoval Rusku územie. Bielorusov neposiela na front bojovať za Rusko. Medzitým však Lukašenka poskytuje Moskve asistenciu na bieloruskom území, na ruských vojnových základniach, už odkedy začali vojenské cvičenia.