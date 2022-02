Počas vojen bolo neutrálne, teraz Švajčiarsko udrie na ruské miliardy

Alpská krajina v posledných dňoch lavírovala medzi tradičnou neutralitou a solidaritou so Západom a dnešné rozhodnutie je pre ňu veľmi nezvyčajné, poznamenávajú mé­diá.

Podľa švajčiarskeho prezidenta Ignazia Cassisa ide o unikátny a ťažký krok, ktorý vyžadoval starostlivé posúdenie. „Je to veľký krok pre Švajčiarsko,“ povedal Cassis na tlačovej konferencii po tom, ako neutrálna alpská krajina niekoľko dní váhala, či sa pripojí k medzinárodnému kroku sankcionovať Moskvu za útok na jej suseda, uviedla AFP.

Za zmienku stojí fakt, že Švajčiarsko bolo neutrálne počas prvej a aj druhej svetovej vojny a do konfliktov nezasahovalo.

„Vzhľadom na pokračujúcu vojenskú intervenciu Ruska na Ukrajine sme sa rozhodli prijať balíky sankcií uvalených Európskou úniou 23. a 25. februára,“ uviedla švajčiarska vláda vo vyhlásení a dodala, že stojí po boku Ukrajiny a jej obyvateľov. Aj z tohto dôvodu bude dovážať humanitárnu pomoc pre ľudí, ktorí ušli z Ukrajiny do Poľska.

Švajčiarsky prezident ďalej spresnil, že jeho krajina zakáže aj prelety ruských lietadiel vrátane súkromných strojov, ktoré vlastnia oligarchovia. Naopak sankcie sa nebudú týkať obchodovania s komoditami, pretože to nie je podľa tamojšieho ministra financií ani súčasťou európskych sankcií.

Švajčiarsko podľa Reuters „prešlo kľukatou cestou“ medzi prejavením solidarity so Západom a zachovaním svojej tradičnej neutrality. Bern však čelil rastúcemu tlaku, aby sa jasne postavil na stranu Západu a proti Moskve a prijal represívne sankcie.

Uložené miliardy

Podľa tlače patrí Švajčiarsko ku krajinám, kam bohatí Rusi s obľubou posielajú svoje peniaze. Stanica RTS uviedla, že Rusi do krajiny v predminulom roku poslali 2,5 miliardy dolárov (2,2 miliardy eur) a v prvej polovici minulého roka ďalších 1,8 miliardy dolárov (1,6 miliardy eur). To je viac ako do Británie alebo USA.

Podľa odhadov švajčiarskeho veľvyslanectva v Moskve je alpská krajina najobľúbenejším miestom pre zahraničné vklady Rusov. Švajčiarska národná banka uvádza, že ruskí občania mali vo švajčiarskych bankách v roku 2020 vklady vo výške 10,4 miliardy švajčiarskych frankov (10 miliárd eur). Ženevou navyše prechádza zhruba 80 percent obchodov s ruskou ropou.