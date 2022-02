Zelenskyj podpísal žiadosť o prijatie Ukrajiny do EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal žiadosť o prijatie svojej krajiny do Európskej únie, informujú ukrajinské médiá.

Dokumenty sú podľa nich už na ceste do Bruselu. Zelenskyj už skôr počas dňa v prejave povedal, že Ukrajina žiada o okamžité prijatie do Európskej únie podľa novej špeciálnej procedúry.

Agentúra Unian označila podpísanie žiadosti za historický moment. Podpísania žiadosti sa podľa Unianu, ktorý má z daného aktu k dispozícii aj fotografiu, zúčastnil aj predseda Najvyššej rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk a premiér Denys Šmyhaľ. Zábery z aktu podpisu zverejnil na svojom facebooku aj sám prezident.

„Prezident je presvedčený, že Ukrajina by si to zaslúžila a že je to možné,“ napísala agentúra Unian.

Ukrajinský parlament (Verchovna rada) na svojom oficiálnom účte na Twitteri napísal, že Zelenskyj už podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Parlament to označil za „historickú chvíľu“.

Zelenskyj už skôr v pondelok vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu. „Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu,“ vyhlásil prezident.

„Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné,“ dodal Zelenskyj.

Stály predstaviteľ Poľska pri EÚ Andrzej Sadoš uviedol, že podpísanie žiadosti zo strany Ukrajiny „je historickým dňom, na ktorý Poliaci, Ukrajinci a Európa dlho čakajú, a že Varšava plne podporuje tento krok. "Plne podporujeme európske snahy našich ukrajinských priateľov o čo najrýchlejšiu integráciu ich krajiny do Európskej únie,“ povedal Sadoš.

Ukrajina sa už roky usiluje o prijatie do Severoatlantickej aliancie a do EÚ, ale doteraz nemá schválený plán krokov vedúcich k členstvu v NATO a ani nemá postavenie kandidátskej krajiny vo vzťahu k EÚ.