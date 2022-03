Botoxový Putin sedí v bunkri a Zelenskyj sa prechádza po uliciach

"Dá sa povedať, že najlepšie, v čo môže Rusko dúfať, je, že sa mu na Ukrajine stane to čo v Afganistane po invázii roku 1979. A to teda nie je bohviečo. Sovietsky zväz dokázal v Afganistane ovládnuť mestá, ale nikdy nekontroloval krajinu. Vojnu neprehral, ale ťažko mohol hovoriť o výhre, a nakoniec sa stiahol. Podobne to môže vyzerať na Ukrajine,“ načrtol pre Pravdu scenáre vojny Mark Galeotti, expert na Rusko a autor knihy Musíme si pohovoriť o Putinovi.

Ľudia sa pýtajú na to, čo povedal ruský prezident Vladimir Putin o uvedení jadrových síl do stavu vyššej pohotovosti. Ako si vysvetľujete vyjadrenia šéfa Kremľa a čo znamenajú?

Putinovi ide presne o to, aby si ľudia kládli tieto otázky a aby vytváral paniku. Pozrime sa, ako funguje ruský systém. Existujú v ňom štyri stupne jadrovej pohotovosti. Putin prikázal ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby sa krajina už neriadila najnižším stupňom, ale o jedno miesto vyšším. Do veľkej miery je to od Putina len istý signál. Svojím spôsobom to odráža aj debaty v médiách, že odstrihnutie Ruska od systému bankových platieb SWIFT je akousi ekonomickou atómovou bombou Západu. Putin teraz vraví: Nezabúdajte, že ja mám skutočné jadrové zbrane. Na druhej strane je však táto rétorika znakom toho, že Kremeľ si priznáva zlyhanie.

V ako zmysle?

Putin zlyhal v tom, že nepredpokladal, aký odpor mu budú klásť Ukrajinci. A tiež v tom, že nečakal, že sa mu Západ tak odhodlane postaví. Putin sa teraz Západ snaží zastrašiť, aby až tak Ukrajine nepomáhal. Samozrejme, keď sa spomínajú jadrové zbrane, musíme to brať vážne. Ale zatiaľ si myslím, že naša odpoveď môže byť umiernená.

Spravodajský portál BBC zverejnil článok, povedal by som, s alarmujúco-sugestívnym názvom Stlačil by Putin jadrový gombík? Okrem iného sa v ňom píše, že to nie je teoretická otázka. No USA ani nezvýšili stupeň obrannej pripravenosti (DEFCON). V podstate sa dá povedať, že Západ síce odsúdil Putinovu rétoriku, ale v konečnom dôsledku nad ňou iba viac-menej kolektívne pokrčil plecami. Je to tá umiernená odpoveď, ktorú ste spomínali?

Áno. Pozrite sa, môžeme sa rozprávať o scenároch Armagedonu. Rusko nie je v pozícii, že by vedelo spustiť nejaký preventívny jadrový úder a ochromilo by všetky možnosti Západu, ako odpovedať. Ale tak či onak, bol by to koniec sveta. Preto späť k tomu, čo sa deje. Keby USA zvýšili stupeň DEFCON-u, naznačili by, že Putinove hrozby berú vážne. Mohol by to byť aj krok k spusteniu eskalačnej špirály. Nevieme, čo sa deje v temných zákutiach Putinovho mozgu. V tejto chvíli je reakcia Západu správna. Nie je potrebné Putina povzbudzovať v predstave, že mu venujeme pozornosť iba vtedy, keď urobí niečo strašidelné.

Obávam sa, že vojna je len na začiatku a nemáme úplný obraz o dianí na bojisku. Ako by ste však zhodnotili ruský útok?

Moskva akoby ho spustila s jednou rukou za chrbtom. Za bežných okolností by jej pozemné jednotky postupovali za masívnym bombardovaním a raketovým ostreľovaním. Sme toho do istej miery svedkami, ale zdá sa, že vojenské rozhodnutia sú zatiaľ pod vplyvom politických obmedzení. Veľký počet civilných obetí by ešte viac zradikalizoval Západ a verejnú mienku proti Rusku. Moskve by zároveň skomplikoval budúce politické rozhodnutia v súvislosti s Ukrajinou. A bolo by to mimoriadne nepopulárne aj v samotnom Rusku. Jeho obyvatelia necítia k Ukrajincom nejakú nevraživosť. Okrem toho sa však ani zo širšieho vojenského hľadiska nedá povedať, že by Rusi zvolili práve bystrú taktiku. Zhromaždili množstvo bojových práporov, no sme svedkami viacerých malých útokov, ktoré sa zatiaľ končia porážkou ruských síl.

Ako si to vysvetľujete?

Vyzerá to tak, že je to založené na dramatickom nepochopení politickej situácie. Zdá sa, že Putin skutočne veril tomu, že ukrajinský štát je taký krehký, že sa rozpadne hneď po útoku. Že reálne bude stačiť využiť zopár rôt, do Kyjeva poslať špeciálne jednotky a ukrajinská vláda buď padne, alebo utečie. No a že ľudia v mestách budú vojakov vítať chlebom a soľou. Jednoznačne sa to nestalo. Ruská armáda má však stále jasnú prevahu nad ukrajinskou. Putin v istom momente pritvrdí a budeme svedkami oveľa výraznejšieho použitia sily bez ohľadu na civilistov. Ale bude to mať politické dosahy, o ktorých som už hovoril. Chcel by som však povedať ešte jednu vec, čo sa týka ruskej armády. Zdá sa, že medzi vojakmi nevládne nejaká mimoriadna disciplína. Vyzerá to tak, ozbrojené sily sa až v poslednej chvíli dozvedeli, že majú začať vojnu. Videli sme ruské obrnené vozidlá, ktoré sa nikam nepohli alebo niekde zaviazli. Svetoznámym sa stalo krátke video, na ktorom žartom ukrajinský vodič ponúka Rusom v tanku, ktorému došlo palivo, že ich odvezie domov. Vojaci sa smejú a pýtajú sa ho, čo sa deje. Nevyzerá to tak, že by mali pocit, že majú bojovať s nacistami v krajine, v ktorej ruskí obyvatelia čelia genocíde, čo je oficiálna propaganda Kremľa. Dokonca sa vyskytli prípady, keď sa ruské jednotky dobrovoľne vzdali paliva, aby nemuseli postupovať na Kyjev.

Foto: SITA/AP Ukraine Invasion Zelenskyy Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve.

Čo ukrajinská obrana?

Čelí presile. Ale je až neuveriteľné, že Ukrajincom stále fungujú systémy protivzdušnej obrany. Rusko malo byť schopné ich vyradiť v priebehu niekoľkých hodín. Ukrajinci používajú drony a ďalšie zbraňové systémy nie priamo proti postupujúcej armáde, ale usilujú sa zničiť jej logistické zázemie, bez ktorého sa tanky v istom momente nepohnú. Ukrajinské ozbrojené sily robia svoju práce, ale naozaj výnimočným faktom je, že bežní ľudia sú ochotní zobrať do rúk zbrane a postaviť sa na odpor nepriateľovi. Je potrebné jasne povedať, že od nevycvičených obyvateľov s kalašnikovmi a Molotovovými koktailami sa nedajú očakávať zázraky. Ale nemali by sme podceniť ich možnosť poriadne znepríjemniť Rusom život. Predstavme si, že Moskva nakoniec vojenskú operáciu zakončí úspešne. Bola by to však len prvá časť vojny. Potom nastúpi fáza povstania. Čím viac ľudí v ňom bude ochotných bojovať a ďalší ich budú podporovať, tým horšie pre Rusov. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa medzitým stal symbolom. Aj v kontraste s Putinom. Botoxový šéf Kremľa sedí v bunkri a Zelenskyj sa v tričku prechádza po uliciach Kyjeva, aby ukázal, že je stále tam. Je to úžasný kontrast.

Existuje nejaký scenár, hoci aj veľmi teoretický, na základe ktorého si viete predstaviť, že by ruská armáda vojnu prehrala?

Priamu porážku na bojovom poli asi neutrpí. Hoci úplne sa to vylúčiť nedá. Bude to závisieť od toho, ako budú vyzerať boje v mestách. No dá sa povedať, že najlepšie, v čo môže Rusko dúfať, je, že sa mu na Ukrajine stane to čo v Afganistane po invázii roku 1979. A to teda nie je bohviečo. Sovietsky zväz dokázal v Afganistane ovládnuť mestá, ale nikdy nekontroloval krajinu. Vojnu neprehral, ale ťažko mohol hovoriť o výhre, a nakoniec sa stiahol. Podobne to môže vyzerať na Ukrajine. Nedá sa vylúčiť, že sa Moskve podarí dosadiť do Kyjeva nejakú bábkovú vládu. Tá však nebude mať žiadnu autoritu. Či už Rusko skončí porazené na bojovom poli, alebo v nejakom povstaní, bude to zásadný moment pre jeho politickú históriu.