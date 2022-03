ONLINE: Na Kyjev sa valí ruská kolóna s dĺžkou až 64 km

5:20 Rusko vyhlásilo, že ovládlo ukrajinské nebo, Ukrajinci žiadajú o vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Spojené štáty to nepodporia, uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová. „Vyžadovalo by to nasadenie americkej armády na jej vymáhanie, čo by znamenalo priamy konflikt, potenciálne priamy konflikt a potenciálne vojnu s Ruskom, do ktorej sa nechceme zapojiť,“ povedala hovorkyňa.

Čítajte viac Bezletovú zónu USA nepodporia: Bola by z toho priama vojna s Ruskom

4:50 Kolóna ruských vojenských vozidiel, ktorá mieri na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, meria až 64 kilometrov. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z čerstvých satelitných snímok americkej súkromnej spoločnosti Maxar. Dĺžka konvoja je podstatne dlhšia ako 27 kilometrov, ktoré firma uvádzala počas pondelka.

Maxar ďalej uviedol, že na juhu Bieloruska – necelých 32 km od ukrajinských hraníc – zaznamenal rozmiestnenie ďalších jednotiek pechoty a bojových vrtuľníkov.

V konvoji sú stovky obrnených vozidiel, tankov, vozidla pechoty, samohybnej delostreleckej zbrane či cisterny s palivom, uviedol v pondelok denník The New York Times s odkazom na snímky. V niektorých miestach sú medzi vozidlami medzery, inde ale idú aj tri vozidlá vedľa seba. Zatiaľ nie je jasné, či je cieľom kolóny centrum Kyjeva, alebo či sa tieto sily majú podieľať na obkľúčení metropoly, uviedol denník.

Ruské útoky na dve najväčšie ukrajinské mestá Kyjev a Charkov pokračujú aj v noci na utorok, uviedli ukrajinskí činitelia. Podľa charkovského starostu Ihora Terechova vyhodili ruskí vojaci do povetria trafostanicu, čo spôsobilo problémy v dodávkach elektrickej energie aj vody. Agentúra Unian píše o zničených horných podlažiach dvoch výškových budov. Napätá je aj situácia v Kyjeve, kde sa ruská armáda snaží obnoviť ofenzívu, napísal generálny štáb. Informácie nie je možné na mieste overiť, upozorňuje agentúra DPA.

Podľa Terechova zostali v dôsledku ostreľovania Charkova ľudia uväznení pod troskami budov, záchranári ich vyslobodzujú. V pondelok charkovské úrady oznámili, že v meste zahynulo 11 ľudí a niekoľko desiatok bolo zranených po ostreľovaní ruskými raketometmi.

„Situácia v okolí Kyjeva zostáva napätá. V Polesí (severozápadne od Kyjeva) sa nepriateľ naďalej pokúša obnoviť ofenzívu smerom k hlavnému mestu,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského generálneho štábu.

V noci na utorok začala ruská armáda aj útok na juhukrajinské mesto Cherson, ktoré leží pri ústí Dnepra. Podľa agentúry Unian sa tu ukrajinskej armáde podarilo zničiť konvoj ruských vozidiel.

Na ceste k bielorusko-ukrajinským hraniciam sú podľa ukrajinskej armády zrejme bieloruské jednotky. Už predchádzajúcu noc sa špekulovalo, že by Bielorusko čoskoro mohlo oficiálne zapojiť svojich vojakov do ruskej vojny proti Ukrajine, píše agentúra DPA.

„Niekoľko jednotiek najviac bojaschopných formácií bieloruských ozbrojených síl sa dalo do pohybu k štátnej hranici Ukrajiny v smere Volyň,“ napísal v pondelok na facebooku ukrajinský generálny štáb.

Tieto informácie však podľa DPA nemožno nezávisle overiť. Volyň je región na severozápade Ukrajiny. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko ešte v nedeľu podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uisťoval, že do vojny zasahovať nechce.