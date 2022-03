Bezletovú zónu USA nepodporia: Bola by z toho priama vojna s Ruskom

Spojené štáty nepodporia vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová. Podľa nej by tento krok znamenal vojnu USA s Ruskom.

Na vyhlásenie bezletovej zóny opakovane vyzývajú predstavitelia Ukrajiny, ktorá užšiesty deň čelí ruskej invázii. Rusko v pondelok oznámilo, že nebo nad celou Ukrajinou ovládlo.

Americký prezident Joe Biden dal jasne najavo, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov do vojny s Ruskom, povedal podľa agentúry DPA Psakiová. Bezletová zóna by podľa nej bola krokom týmto smerom.

„Vyžadovalo by to nasadenie americkej armády na jej vymáhanie, čo by znamenalo priamy konflikt, potenciálne priamy konflikt a potenciálne vojnu s Ruskom, do ktorej sa nechceme zapojiť,“ povedala hovorkyňa o možnosti bezletovej zóny nad Ukrajinou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podľa agentúry Reuters povedal, že je načase zvážiť zavedenie bezletovej zóny pre ruské rakety, lietadlá a vrtuľníky. Stať by sa tak podľa neho malo v reakcii na ruské ostreľovanie mesta Charkov, kde podľa ukrajinských predstaviteľov zahynulo 11 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Zelenskyj vo svojom videoposolstve nespresnil, akým spôsobom by sa bezletová zóna mala zaviesť a kým by mala byť vymáhaná. Uviedol, že Rusko v uplynulých piatich dňoch vykonalo 56 raketových úderov a vypálilo 113 riadených striel proti Ukrajine.

Rusko oznámilo, že ovládlo nebo nad celou Ukrajinou. Celkovo zasiahlo už 1 114 vojenských objektov, zničilo 314 tankov a ďalších obrnencov, 57 raketometov, 121 diel, 31 rádiouzlov a 274 kusov špeciálnej automobilovej techniky, uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.