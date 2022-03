Ukrajinská armáda si do Poľska prišla po stíhačky. Vezme si aj slovenské Mig-y?

Ukrajinskí piloti v pondelok prišli do Poľska, aby si prevzali stíhacie lietadlá darované európskymi krajinami.

S odvolaním sa na predstaviteľov ukrajinskej vlády o tom informoval server Politico, podľa ktorého by potenciálne odovzdanie lietadiel bolo jedným z najdôležitejších momentov Západom sľúbenej pomoci Ukrajine.

Zatiaľ ale nie je jasné, ktoré krajiny Ukrajine stíhacie lietadlá poskytnú. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell cez víkend oznámil, že EÚ zaplatí ich prevoz z niekoľkých krajín. V pondelok uviedol, že niektoré krajiny môžu separátne poslať stíhačky Kyjevu, ale z únijných fondov podľa Borrella financované nebudú.

Ukrajinský parlament na twitteri uviedol, že Európa pošle 70 bojových lietadiel, vrátane 28 strojov MIG-29 z Poľska, 12 zo Slovenska a 16 z Bulharska, od ktorého získa aj 14 lietadiel Su-25. Podľa serveru ale malo takéto oznámenie podľa všetkého poslúžiť na vytvorenie tlaku na európske krajiny.

Slovenský minister obrany Jaroslav Naď odmietol informácie, že by Bratislava poslala na Ukrajinu okrem humanitárnej pomoci, paliva a munície aj svoje stíhačky. „Je to nezmysel, ide o dezinformáciu,“ uviedol Naď.

Slovensko po ruskej invázii na Ukrajinu pritom začalo pripravovať plán na predčasné ukončenie prevádzky Migov. Do dodania predtým objednaných amerických stíhačiek F-16 by slovenské nebo mohli chrániť spojenci z NATO, podľa premiéra Eduarda Hegera do úvahy prichádza Poľsko.

Poľsko, ktoré vlastní stíhačky ruskej výroby podobné tým, ktoré používajú ukrajinské vzdušné sily, na otázky nereagovalo. Bulharsko odmietlo záležitosť komentovať.