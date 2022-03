Lukašenko posiľňuje južnú hranicu Bieloruska s Ukrajinou

Označil to za preventívny krok. Bieloruská armáda podľa Lukašenka zdvojnásobí svoju vojenskú prítomnosť na hraniciach dobre vycvičenými mobilnými jednotkami, ktoré majú byť schopné „zmariť akúkoľvek provokáciu“ či vojenské akcie proti jeho krajine. Oznámil to krátko po tom, čo sa v ukrajinských médiách objavili správy o pohybe bieloruských jednotiek na ukrajinskom území.

„Naši generáli podnikli preventívne kroky a namiesto piatich práporných taktických zoskupení tam nasadíme desať. Zajtra (v stredu) a pozajtra po jednom, po dvoch zoskupeniach (…) Sú to veľmi dobre vycvičené a mobilné zoskupenia, pripravené zmariť akúkoľvek provokáciu a akékoľvek vojenské akcie proti Bielorusku,“ vyhlásil Lukašenko. Odvolal sa na informácie, podľa ktorých by sa do Bieloruska vraj mohli pokúsiť preniknúť z Ukrajiny skupiny diverzantov.

V ukrajinských médiách sa v utorok objavili správy, že bieloruské vojská vstúpili do Černihivskej oblasti na Ukrajine.

Bielorusko sa až doteraz do ruského útoku proti Ukrajine nezapojilo svojimi ozbrojenými silami, ale poskytlo svoje územie a letecké základne pre ruskú inváziu. Tento krok Lukašenko na utorkovej porade s bezpečnostnou radou a vedením vlády odôvodňoval hrozbou, že by ukrajinské rakety, pripravené pri hraniciach proti zoskupeniu ruských vojsk, mohli zasiahnuť bieloruské mestá Gomel a Mozyr.