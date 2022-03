Viac ako polovica Fínov je podľa nového prieskumu pre vstup do NATO

Viac ako polovica Fínov je v súčasnosti pre vstup do Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry AFP to vyplýva z prieskumu televízie Yle z 23. februára, teda deň pred inváziou Ruska na Ukrajinu. Debatu o občianskej petícii požadujúcej referendum o vstupe do NATO majú v utorok na programe fínski poslanci.

Z 1 382 opýtaných sa v prieskume 53 percent vyslovilo za pripojenie Fínska k NATO, 28 percent takýto krok odmietlo a 19 percent bolo nerozhodnutých. Podľa AFP je to prvýkrát, čo pre vstup do aliancie bola v prieskume vo Fínsku väčšina respondentov.

Výsledok tiež ukazuje veľkú zmenu v názoroch Fínov. Pred dvoma rokmi bolo v prieskume, ktorý si nechal urobiť najväčší fínsky denník Helsingin Sanomat, za vstup Fínska do NATO len 20 percent ľudí, zatiaľ čo pred necelými dvoma týždňami ich bolo už 43 percent.

Zatiaľ čo Nórsko je členom Severoatlantickej aliancie, Fínsko ani susedné Švédsko do NATO nevstúpili. S alianciou ale spolupracujú. V reakcii na ruskú požiadavku nerozširovania NATO ďalej na východ obe krajiny už predtým odmietli akékoľvek ruské zasahovanie do svojej bezpečnostnej politiky. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová minulý týždeň pohrozila, že vstup Fínska a Švédska do NATO by mal vážne politické a vojenské dôsledky.

Fínski poslanci majú v utorok na programe diskusiu o petícii, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o vstupe Fínska do aliancie. Počas necelého týždňa sa iniciátorom petície podarilo zhromaždiť 50-tisíc hlasov potrebných na to, aby o nej parlament začal rokovať.

Podpora členstva v NATO rastie aj vo Švédsku. V prieskume agentúry Novus, ktorý v piatok zverejnila štátna televízia SVT, sa 41 percent opýtaných vyslovilo za, 35 proti a 24 percent bolo nerozhodnutých. Obe tradične neutrálne severské krajiny tiež už prelomili jedno z veľkých tabu, ktorým je vývoz zbraní do krajín, kde sa bojuje.

Fínska premiérka Sanna Marinová v pondelok oznámila, že Fínsko dodá Ukrajine 2 500 útočných pušiek, 150-tisíc nábojov, 1 500 protitan­kových zbraní a 70-tisíc balíčkov s proviantom. Predsedníčka švédskej vlády Magdalena Anderssonová o deň skôr uviedla, že Švédsko Ukrajine pošle okrem iného 5-tisíc protitankových striel, helmy a štíty.