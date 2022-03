V Rusku silnie odpor proti vojne

Celospoločenská eufória z čias anexie Krymu sa v Rusku neopakuje. V prvom prieskume od ozbrojeného vpádu Moskvy na Ukrajinu sa dvadsaťdva percent opýtaných vyjadrilo, že ho nepodporuje. Pravda, tých, ktorí ju skôr podporujú, je ešte stále jasná väčšina. Podľa vláde blízkej agentúry VCIOM, ktorá prieskum spravila, je ich až 68 percent, pričom každý desiaty respondent neodpovedal.

Zatýkanie demonštrantov

Vzhľadom na štátnu propagandistickú mašinériu, rozkrútenú na najvyššie obrátky, a brutálne zastrašovanie odporcov vojny nie je pätina populácie, ktorá odmieta Putinovu inváziu, až tak málo. Pri stupňujúcich sa represiách si vyjadrenie protivojnového postoja v Rusku vyžaduje veľkú odvahu. Napriek tomu sa pouličné protesty nekončia. Konali sa už vo vyše stovke ruských miest. Za prvých päť dní invázie polícia podľa údajov webu OVD-Info dohromady zatkla bezmála 6¤500 protivojnových demonštrantov.

Z bezpečnostných dôvodov sa protivojnové hnutie vo veľkej miere presúva na internet, kde si získava podporu ďalších a ďalších ľudí, vrátane niektorých známych osobností.

Počet signatárov protivojnovej petície Zastaviť vojnu s Ukrajinou! na webových stránkach change.org v utorok prekročil číslo jeden milión a stotisíc.

Nový impulz odporu dali v pondelok poprední disidenti okolo miestneho poslanca z Moskvy Iľju Jašina. Tento známy opozičný politik spolu s exulantmi Michailom Chodorkovským, Sergejom Gurijevom a Dmitrijom Gudkovom vytvorili ruský protivojnový výbor, ktorý chce spojiť všetkých kritikov Putinovej vojny.

„Ruskí občania sú do tejto agresie vtiahnutí proti svojej vôli a čakajú ich tiež strašné následky,“ napísali vo svojom vyhlásení. „Apelujeme na všetkých skutočných vlastencov Ruska, aby sa zjednotili v boji proti agresívnej diktatúre Vladimira Putina bez ohľadu na akékoľvek politické rozdiely, ideologické nezhody a osobné sympatie či antipatie,“ vyzýva výbor, ktorého členmi sú aj legendárny šachový veľmajster a kritik Kremľa Garri Kasparov, novinár Jevgenij Kiseľov a spisovateľ Viktor Šenderovič.

„V podstate ide o hnutie národnej záchrany, pretože vojna proti Ukrajine nám berie našu vlasť,“ vyhlásil vo videoposolstve zverejnenom na sociálnej sieti Jašin. Stať sa súčasťou hnutia je podľa neho jednoduché: „Ak ma počujete a súhlasíte s tým, čo hovorím, tak už ste členmi protivojnového hnutia, odboja, ktorý nebude mať žiadnych vodcov ani veliteľský štáb.“

Jašin vyzval Rusov, aby verejne deklarovali svoju účasť v protivojnovom hnutí na sociálnych sieťach použitím hashtagu Som proti vojne. „Chápem, že sa veľa ľudí bojí represií. Prekonajte strach. Vystupovať proti zločinnej vojne je legitímne, rozumné a správne. Čím viac ľudí oznámi svoju účasť, tým menšie je riziko pre každého z nás,“ upozornil moskovský poslanec, ktorý odporučil vytvárať miestne päť- až desaťčlenné protivojnové výbory, ktoré budú využívať všetky dostupné prostriedky na ovplyvnenie úradov a verejnej mienky v Rusku.

Čo urobí Západ?

Mal by Západ podporiť domáci odpor Rusov proti vojne? Viacerí analytici nabádajú na opatrnosť, profesor Mitchell Orenstein, vedúci ruských a východoeurópskych štúdií na Pensylvánskej univerzite, neodporúča priamu podporu protivojnových protestov. „Ruský ľud by ale mal vedieť, že svet sa naň pozerá a že je potrebné, aby sa vyjadril proti tejto vojne. Je to historická povinnosť ruského ľudu,“ povedal pre Pravdu.

Gennady Rudkevich, odborník na medzinárodné vzťahy z Georgijskej vysokej školy, si myslí, že úlohou Západu je vytvoriť ekonomické podmienky na vyvolanie protestov v Rusku. „Západ má oveľa väčší vplyv v ekonomickej sfére ako vo vojenskej. Nemyslím si však, že by mal otvorene vyzývať na protesty. To by sa považovalo za závažné porušenie ruskej suverenity a mohlo by to ešte zvýšiť podporu verejnosti Putinovi. Otvorená výzva na protest by potvrdila naratív Kremľa, že táto vojna v skutočnosti nie je o Ukrajine, ale skôr o pokuse Západu ovládnuť Rusko,“ povedal Rudkevich pre Pravdu. „najlepším spôsobom, ako podporiť ruských demonštrantov, je povedať, že väčšina súčasných sankcií bude zrušená v momente, keď sa Rusko stiahne z Ukrajiny,“ dodal.