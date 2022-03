NASA zvažuje, ako udržať vesmírnu stanicu na orbite bez Rusov

Americká vesmírna agentúra NASA zvažuje spôsoby, akými by mohla udržiavať Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) na obežnej dráhe bez ruskej pomoci. Podľa agentúry AFP to povedala šéfka programu NASA pre lety ľudí do vesmíru Kathy Luedersová. Zatiaľ však podľa nej nič nenasvedčuje tomu, že by Moskva chcela od spolupráce na prevádzke ISS odstúpiť v nadväznosti na inváziu na Ukrajinu.

Vyjadrenie prichádza po tom, čo šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin minulý týždeň ostro reagoval na americké sankcie uvalené na Rusko kvôli vpádu vojsk do susednej krajiny. Rogozin okrem iného naznačoval, že Rusi by mohli spoluprácu na ISS ukončiť, po čom by mohol nasledovať „nekontrolovaný zostup“ satelitu na územie USA alebo Európy. „ISS nelieta nad Ruskom, takže všetky riziká sú na vašej strane,“ uviedol.

Rusko je pre prevádzku vesmírnej stanice úplne kľúčové, pretože zodpovedá za jej pohon a kontrolu dráhy letu. K tomu slúžia motory pripojenej vesmírne lode Progress, ktoré sa pravidelne zapínajú a udržujú stanicu približne 400 kilometrov nad povrchom Zeme. Spojené štáty sa starajú o podporu života a dodávky energie. Obe krajiny tiež na ISS vysielajú svojich astronautov, pričom aktuálne sú na ISS dvaja Rusi a traja americkí astronauti spoločne s Nemcom Matthiasom Maurerom.

Luedersová novinárom v pondelok povedala, že spolupráca v tejto súvislosti „formálne“ pokračuje a že americká strana nepozoruje „v pracovnej rovine žiadne signály, že by naši partneri neboli odhodlaní“ pokračovať.

„Zároveň neustále hľadáme spôsoby, ako navýšiť operačnú flexibilitu, a naši prepravcovia nákladu sa zaoberajú doplnením rôznych možností,“ pokračovala Luedersová. Menovala spoločnosť Northrop Grumman, ktorej loď Cygnus je podľa výrobcu schopná ISS poháňať bez prispenia ruských motorov. Tiež spomenula SpaceX, ktorej šéf Elon Musk na twitteri zverejnil logo svojej firmy v reakcii na rečnícku otázku Rogozina, kto by zachránil vesmírnu stanicu pred pádom na Zem.

Luedersová však zdôraznila, že ide iba o núdzové možnosti. „Bolo by pre nás veľmi ťažké fungovať samostatne. ISS je medzinárodné partnerstvo… bol by to smutný deň pre medzinárodnú spoluprácu, ak by sme neboli schopní naďalej pokojne pracovať vo vesmíre,“ povedala.