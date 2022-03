Biden: Budeme brániť 'každý kúsok' územia štátov NATO. Na Ukrajine USA bojovať nebudú

Americkí vojaci budú s plným nasadením brániť "každý kúsok" územia členských krajín NATO pred prípadným ruským útokom. Na samotnej Ukrajine však proti ruským inváznym silám bojovať nebudú. V prejave o stave Únie to v utorok vyhlásil americký prezident Joe Biden, informovala televízia CNN.

Spojené štáty podľa príkladu Európskej únie, Británie a Kanady uzavrú svoj vzdušný priestor ruským lietadlám pre vpádu ruských vojakov na Ukrajinu. Pri svojom prejave o stave únie to v Kongresu oznámil americký prezident Joe Biden. Uviedol, že Spojené štáty stoja za ukrajinským ľuďom a že ruský prezident Vladimir Putin je viac izolovaný od sveta než kedy inokedy.

„Myslel si, že Západ a NATO nebudú reagovať, myslel si, že nás môže rozdeliť… Ale Putin sa pomýlil,“ povedal šéf Bieleho domu. Na úvod svojho prejavu ocenil Ukrajincov vrátane ukrajinskej veľvyslankyne vo Washingtone Oksany Markarovovej, ktorá bola na tribúne Snemovne reprezentantov. Prítomní jej potom tlieskali postojačky. Mnohí členovia Kongresu pri tom boli odetí vo farbách ukrajinskej vlajky alebo mali modrožlté vlajočky či iné doplnky.

„Putinova vojna bola vopred naplánovaná a nevyprovokovaná. Odmietol opakované snahy o diplomaciu,“ uviedol Biden, ktorý ruského prezident v prejave označil za diktátora. „Keď diktátori za svoju agresiu nezaplatia, spôsobia ešte viac chaosu,“ povedal.

Biden pred zákonodarcami, členmi svojho kabinetu a sudcami najvyššieho súdu vyzdvihoval sankcie, ktoré na Rusko uvalil Západ, a prezentoval aj spoločnú „pracovnú skupinu“, ktorá má dohliadať na to, aby mali sankcie požadovaný efekt. Zároveň ale ubezpečil, že „naše sily nie sú zapojené a nezapoja sa do konfliktu s ruskými silami na Ukrajine“.

„Ukrajinci bojujú s čistokrvnou odvahou,“ uviedol. „Ale najbližších niekoľko dní, týždňov, mesiacov, pre nich bude tvrdých,“ dodal.

Foto: SITA/AP, JIM LO SCALZO Joe Bide, Kongres, správa o stave Únie Prezident USA Joe Biden prednáša v Kongrese správu o stavu Únie 1. marca 2022.

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Spojené štáty vysielajú vojenské posily do Európy, aby bránili svojich spojencov z NATO, ak by sa šéf Kremľa rozhodol poslať vojská ďalej na západ. Putin sa podľa neho kvôli agresii voči Ukrajincom dostal do hlbokej medzinárodnej izolácie, ktorá je väčšia než kedykoľvek v minulosti.

„Úplne jasne som už deklaroval, že Spojené štáty a ich spojenci budú brániť každý kúsok územia krajín NATO s plným nasadením našej kolektívnej sily,“ vyhlásil Biden. Za týmto účelom boli podľa neho zmobilizované americké pozemné sily, letectvo aj námorníctvo, aby chránili Poľsko, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.

Biden prisľúbil Ukrajincom v ich boji za slobodu všemožnú pomoc vrátane vojenskej, ekonomickej a humanitárnej podpory. Spojené štáty podľa neho poskytnú Kyjevu priamu pomoc prevyšujúcu miliardu dolárov.

Súčasne avizoval, že Spojené štáty podniknú tvrdé opatrenia voči ruským oligarchom. V spolupráci s európskymi spojencami im podľa jeho slov budú zabavovať luxusné jachty, byty a súkromné lietadlá.

Prezident USA tiež oznámil, že Washington v spolupráci s troma desiatkami krajín uvoľní zo zásob po celom svete 60 miliónov barelov ropy. Tridsať miliónov barelov poskytnú Spojené štáty z vlastných strategických rezerv.