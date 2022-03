Brutalita Putina nedosiahla vrchol, bude horšie, varujú Briti

Ruská invázia na Ukrajinu v réžii ruského prezidenta Vladimíra Putina bude stále brutálnejšia. Rozhlasovej stanici LBC to povedal britský minister obrany Ben Wallace. Dodal, že nie je pripravený poslať Britániu do vojny a vyvolať konflikt v celej Európe tým, že by presadzoval bezletovú zónu nad Ukrajinou. Zapojenie do vojny dnes znovu odmietlo aj Nemecko.

„Každý, kto uvažuje logicky, by neurobil to, čo robí Putin, takže budeme svedkami toho, ako jeho brutalita porastie,“ povedal Wallace. Ruský prezident podľa ministra obrany zatiaľ obkľučuje mestá, ktoré po nociach bombarduje, čoskoro sa ale pokúsi presunúť boje do ich centier.

Británia napriek tomu nebude presadzovať zavedenie bezletovej zóny, o ktorú NATO požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Putina sa nebojím. Nechcem vojnu v celej Európe. Chceme, aby Rusko vyzbrojené jadrovými zbraňami bojovalo s nami všetkými v celej Európe a v Atlantiku?“ pýta sa minister.

„Vojensky nezasiahneme. To platí pre NATO, ktoré to neurobí, a tiež pre všetkých ostatných. V tejto situácii by to bolo zlé,“ vyjadril sa dnes v podobnom duchu pri svojej prvej návšteve Izraela vo funkcii nemeckého kancelára Olaf Scholz. Čo podľa neho Nemecko môže robiť, je poskytovať Ukrajine podporu. Ukazuje sa tiež, že protiruské sankcie už majú vplyv, myslí si.

Bezletová zóna by podľa Wallace mohla veľmi rýchlo prerásť do totálneho konfliktu. „Ukrajina nie je v Severoatlantickej aliancii. NATO je sebaobranná organizácia, ak zaútočíte na jedného z nás, zaútočíte na nás všetkých a všetci fakticky vstúpime do vojny podľa článku 5,“ povedal minister.

Rusi by podľa Wallace v prípade bezletovej zóny „nehrali podľa pravidiel“ a pravdepodobne by zostrelili lietadlá NATO, čo by vyvolalo vojnu. Ak by naopak jednotky Severoatlantickej aliancie zostrelili ruské lietadlo, výsledok by bol rovnaký, pretože Rusko by úder opätovalo.

Johnson: Putin je vojnový zločinec

Britský premiér Boris Johnson označil Putina za vojnového zločinca po tom, čo ruské vojská začali na Ukrajine ostreľovať obytné budovy. „To, čo sme už videli od režimu Vladimira Putina, akou muníciou páli na nevinných civilistov – už toto podľa mňa spĺňa definíciu vojnového zločinu,“ povedal Johnson na pôde parlamentu.

Britský premiér zároveň vyzval členské krajiny Organizácie Spojených národov, aby jednomyseľne odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu.

Britskí ministri už predtým upozornili, že Putin a jeho spojenci môžu eventuálne čeliť trestnému stíhaniu na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu, ktorý sa už touto inváziou začal zaoberať.

Na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov bolo v pondelok vypálených viacero kazetových bômb, uviedli dvaja experti na muníciu po preskúmaní záberov zverejnených na sociálnych sieťach. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či Rusko na Ukrajine používa kazetovú muníciu a vákuové bomby, povedal, že „je to nepochybne falošná správa“. Ruské operácie sú podľa neho zamerané na vojenské ciele, nie na civilné.