Tajné dokumenty: O vojne bolo rozhodnuté už 18. januára, skončiť sa mala 6. marca

Agentúra Unian odvolávajúc sa na príspevok ukrajinskej Operačnej a taktickej skupiny Východ uviedla, že armáda zachytila plánovacie dokumenty 810. jednotky práporovej taktickej skupiny samostatnej brigády námornej pechoty ruskej Čiernomorskej flotily.

Medzi zachytenými dokumentmi je vojenská karta, popis bojovej misie, tabuľka s rádiokomuni­kačnými znakmi, tabuľka riadiacich signálov či skryté kontrolné tabuľky.

Dokumenty boli podľa armády schválené už 18. januára 2022 a samotná „vojenská operácia“, ako ruský prezident Vladimir Putin vojenské ťaženia na Ukrajinu nazýva, mala prebehnúť do 15 dní – od 20. februára do 6. marca.

Ruská armáda 15. februára uviedla, že začala so sťahovaním vojsk od bieloruských hraníc. Ako sa ukázalo, klamala a začala s niekoľkodňovým preskupovaním jednotiek a vytváraním bojových formácií. Podľa odhadov americkej vlády bolo 20. februára, teda štyri dni pred začiatkom vojny, pri ukrajinských hraniciach 169-tisíc až 190-tisíc ruských vojakov, a to na ruskom a bieloruskom území. Tento údaj zahŕňal aj proruských povstalcov na východe Ukrajiny.

Práve 18. januára Rusko poslalo vojakov z Východného vojenského okruhu do Bieloruska na „veľké vojenské cvičenia“. Námestník ministra obrany Alexander Fomin vtedy uviedol, že manévre budú zahŕňať výcvik na spoločnú reakciu Ruska a Bieloruska voči vonkajším hrozbám a zúčastní sa na nich aj tucet stíhačiek Su-35 a niekoľko jednotiek protivzdušnej obrany. Prechod vojakov a techniky bude podľa neho trvať do 9. februára. Cvičenie, z ktorého sa napokon stal vojenský konflikt, mal trvať od 10. do 20. februára.