ONLINE: Z Ukrajiny vojna vyhnala už milión ľudí

Od začiatku invázie za sedem dní prišla Ukrajina o jeden milión ľudí, čo sú približne dve percentá jej populácie. Počas vojny v Sýrii trval odchod milióna ľudí tri mesiace. Ak by to pokračovalo podobným tempom, môže z toho byť najväčšia utečenecká kríza tohto storočia.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už ôsmy deň

Z Ukrajiny podľa agentúry OSN odišiel už jeden milión ľudí

Od začiatku invázie zadržali v Rusku na protivojnových protestoch už 7615 ľudí invázia Ruska na Ukrajinu, mapa mier-ukrajine-2

6:13 V mnohých ruských mestách sa aj v stredu konali protivojnové protesty, na ktorých ľudia vyjadrili svoj nesúhlas s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Ruská polícia v stredu zadržala na týchto protestoch v 34 ruských mestách celkovo 782 ľudí. TASR o tom informuje na základe webového portálu ľudskoprávnej skupiny OVD-Info a správy televízie CNN.

Najviac ľudí zadržali v stredu v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad, a to najmenej 355. Podľa denník The Guardian na protivojnovom proteste v Petrohrade zadržali ruské bezpečnostné zložky zrejme aj známu ruskú aktivistku a umelkyňu, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila blokádu Leningradu, Jelenu Osipovovú.

Video, ktoré zachytáva, ako príslušníci polície odvádzajú túto 77-ročnú ruskú aktivistku, ktorá v rukách drží protivojnové a protinukleárne plagáty, z davu, má na internete už vyše 3,7 milióna zhliadnutí. Na videu tiež možno vidieť ako ľudia vyjadrujú nesúhlas so zadržaním tejto ženy.

V ruskej metropole Moskva zadržali v stredu bezpečnostné zložky 305 ľudí.

Od minulého štvrtka, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, zadržali v Rusku na protivojnových protestoch už celkovo 7615 ľudí.

6:00 Vedela Čína o plánoch Ruska napadnúť Ukrajinu? Článok amerického denníka The New York Times (NYT) o správe západnej tajnej služby, ktorá to naznačuje, označila Čína za špekuláciu, ktorá sa ju snaží očierniť. Čínski predstavitelia mali podľa nej požiadať Rusko, aby nespúšťalo inváziu pred ukončením zimnej olympiády v Číne. Podľa NYT správa naznačuje, že Peking mal určitý stupeň znalosti o ruských plánoch či zámeroch vykonať inváziu na Ukrajinu ešte predtým, ako Moskva minulý týždeň operáciu začala.

Čítajte viac New York Times: Čína žiadala Rusko nespustiť inváziu pred koncom olympiády

5:40 Ukrajina hlási mŕtvych po leteckých útokoch v rôznych častiach krajiny. Osem ľudí vrátane dvoch detí zomrelo pri zásahu viacposchodového domu vo východoukrajinskom meste Izjum neďaleko Charkova, uviedla agentúra Unian s odvolaním sa na miestne úrady. Obete leteckého bombardovania sú hlásené aj zo západnej časti krajiny. Informácie oznamované ukrajinskými úradmi nie je možné overiť.

V Charkove dopadli dve rakety na úradnú budovu a zasiahnutý bol aj pravoslávny chrám Zosnutia presvätej Bohorodice. Už v utorok zomrela v druhom najväčšom ukrajinskom meste miestna pracovníčka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), uviedla v noci na štvrtok organizácia.

Pri stredajšom leteckom údere na kontrolné stanovište pri meste Korosteň v blízkosti Žytomyru zahynuli dvaja ľudia a ďalších päť bolo zranených, uviedli miestne médiá s odvolaním sa na starostu Volodymyra Moskalenka.

Kyjevom v noci na štvrtok otriasli najmenej štyri silné explózie, píše Unian. V metropole, ale aj v Žytomyre, Ľvove, Lucku či Ivano-Frankivsku na západe krajiny vyhlásili podľa serveru RBK Ukrajina letecký poplach.

Ukrajinský generálny štáb uviedol, že za uplynulý deň zostrelila protivzdušná obrana tri ruské lietadlá a dva vrtuľníky. Rusko straty svojich lietadiel nezverejňuje.

5:00 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v noci na štvrtok uviedol, že od začiatku ruskej invázie ušlo z Ukrajiny pred vojnou už milión ľudí. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide zrejme o najrýchlejšie stúpajúci počet ľudí utekajúcich z jednej krajiny v tomto storočí.

Tento údaj tohto úradu OSN sa rovná približne dvom percentám populácie Ukrajiny, v ktorej podľa štatistík z konca roka 2020 žije približne 44 miliónov ľudí.

„Naše dáta naznačujú, že sme prekročili hranicu jedného milióna,“ uviedla hovorkyňa UNHCR. Tento údaj podľa nej vyplýva z výpočtov, ktoré boli spravené na základe údajov získaných od orgánov zainteresovaných krajín.

„Len za sedem dní sme boli svedkami odchodu jedného milióna utečencov z Ukrajiny do susedných krajín,“ uviedol na sociálnej sieti Twitter šéf UNHCR Filippo Grandi.

Sýria, v ktorej v roku 2011 vypukla občianska vojna, ostáva naďalej krajinou s najvyšším počtom utečencov, ktorí opustili krajinu. Podľa UNHCR zo Sýrie pred vojnou ušlo už vyše 5,6 milióna ľudí. Avšak aj pri najrýchlejšom odleve utečencov zo Sýrie v roku 2013, trvalo najmenej tri mesiace, kým ich počet dosiahol jeden milión, uvádza AP.

Hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoová v stredu uviedla, že „takýmto tempom“ by sa odlev utečencov z Ukrajiny mohol stať zdrojov „najväčšej utečeneckej krízy tohto storočia“.

Tento úrad OSN predpokladá, že Ukrajinu celkovo opustia až štyri milióny ľudí, zároveň však tiež pripúšťa, že celkový počet ukrajinských utečencov môže byť nakoniec vyšší.