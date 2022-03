V Maďarsku sa končí povinnosť nosiť rúška

Maďarská vláda ruší väčšinu doterajších opatrení zameraných proti pandémii nového druhu koronavírusu, a to vrátane povinnosti nosenia rúšok, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na štvrtkovú tlačovú konferenciu šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása.

Podľa spravodajského servera Napi.hu Gulyás povedal, že vládny kabinet svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa končí piata vlna pandémie. Od budúceho pondelka sa končí povinnosť nosenia rúšok.

S výnimkou pracovníkov sociálnych a zdravotných zariadení nebude možné nariadiť povinné očkovanie zamestnancov. Končia sa pravidlá používania očkovacích preukazov, ktoré však môžu byť obnovené v prípade šiestej vlny pandémie, pričom podľa Gulyása sú teraz epidemiológovia podstatne optimistickejší než kedykoľvek predtým.

Vláda však nezrušila zdravotný núdzový stav – aby bola zachovaná akcieschopnosť kabinetu pre prípadnú šiestu vlnu koronavírusovej nákazy. Šéf úradu vlády dodal, že je to potrebné aj z toho hľadiska, že do mája už nebude zasadať parlament, ktorý by schvaľoval potrebné opatrenia.

V uplynulých 24 hodinách zaznamenali v Maďarsku 3862 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 77 pacientov. Z 3120 hospita­lizovaných je 126 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Aktuálne je infikovaných 142.456 osôb.