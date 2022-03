Na protestoch v Rusku zatkli aj 77-ročnú preživšiu leningradskej blokády

TASR o tom informuje na základe webového portálu ľudskoprávnej skupiny OVD-Info a správy televízie CNN.

Najviac ľudí zadržali v stredu v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad, a to najmenej 355. Podľa denník The Guardian na protivojnovom proteste v Petrohrade zadržali ruské bezpečnostné zložky zrejme aj známu ruskú aktivistku a umelkyňu Jelenu Osipovovú, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila blokádu Leningradu. Blokáda trvala od septembra 1941 do januára 1944 872 dní a počas nej zahynul podľa historikov približne jeden milión obyvateľov, z toho viac ako 600 000 od hladu.

Video, ktoré zachytáva, ako príslušníci polície odvádzajú túto 77-ročnú ruskú aktivistku, ktorá v rukách drží protivojnové a protinukleárne plagáty, z davu, má na internete už vyše 3,7 milióna zhliadnutí. Na videu tiež možno vidieť ako ľudia vyjadrujú nesúhlas so zadržaním tejto ženy.

V ruskej metropole Moskva zadržali v stredu bezpečnostné zložky 305 ľudí.

Od minulého štvrtka (24. februára), keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, zadržali v Rusku na protivojnových protestoch už celkovo 7615 ľudí.