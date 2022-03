Ustojí Orbán Putinovu vojnu?

Ak maďarská opozícia dúfala, že ruská agresia proti Ukrajine môže misky váh domácej verejnej mienky nakloniť v jej prospech, tak čerstvý prieskum ju musel sklamať. V Budapešti sa síce v uliciach znova ozýva Ruszkik haza! (Rusáci domov!) ako v roku 1956, keď sovietske tanky krvavo potlačili maďarské ľudové povstanie, rovný mesiac pred parlamentnými voľbami sa však nezdá, že by sa voliči chystali premiérovi Viktorovi Orbánovi zrátať jeho dlhoročné bratríčkovanie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

V poslednom prieskume agentúry Medián do vpádu ruských vojsk na Ukrajinu viedol Orbánov Fidesz pred opozičným blokom V jednote za Maďarsko o štyri percentuálne body, po prepuknutí vojny v susednej krajine však svoj náskok zvýšil až na 12 percentuálnych bodov. Medián je nezávislá agentúra, ktorá si na rozdiel od viacerých provládnych udržiava povesť dôveryhodnosti. Prieskum sa robil minulý týždeň od utorka do soboty na reprezentatívnej vzorke, pričom otázky sa konkrétne vojny netýkali. Podľa magazínu HVG, ktorý si prieskum objednal, je však pozoruhodné, že od štvrtka, keď sa Putinova agresia začala, zaznamenali anketári v odpovediach rastúcu podporu Fideszu.

Ako je to možné? Veď iný prieskum, ktorý v rovnakých dňoch pre Euronews robila agentúra Opinio, ukázal, že podľa šesťdesiatich percent opýtaných sa Maďarsko dostalo príliš blízko k Rusku a Putinovi a to mu teraz prekáža v rozhodnejšom vystúpení na strane EÚ a Ukrajiny. Na druhej strane štyria z každých desiatich respondentov považujú za dôležité, aby v záujme lacných dodávok plynu Maďarsko malo dobré vzťahy s Ruskom.

Orbán, ktorý svoju politickú kariéru pred vyše troma desaťročiami odštartoval ako mladý liberál zvolaním Rusi domov!, a odvtedy sa pretransformoval na promoskovského ultrakonzervatívca, znova ukazuje, že je majstrom taktických ťahov. Politik, ktorý ešte začiatkom februára sedel za Putinovým dlhým kremeľským stolom a vybavoval väčšie dodávky ruského plynu za preferenčné ceny, v terajšie hektické dni obratne lavíruje medzi dlhoročným priateľstvom s ruským prezidentom a pobúrením v Európe, ktoré vyvolala vojna. Kým ešte na rokovaní s Putinom označil nárok Ruska na bezpečnostné záruky za legitímny a sankcie označil za nesprávne, zrazu trestný balíček únie za agresiu bezvýhradne podporil.

Neblokuje sankcie

Orbán cíti tlak verejnej mienky, ktorá je v Maďarsku jasne na strane napadnutej Ukrajiny, a podľa toho postupuje. V rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil vláde blízky portál Mandiner, maďarský premiér, ešte donedávna zúrivo bojujúci proti Bruselu, vyhlásil, že pre Maďarsko je prioritou jednota Európskej únie. Jeho vláda jednoznačne odsudzuje každého, kto si na dosiahnutie svojho cieľa vyberie vojnovú cestu, ale nepovažovala by za prezieravé pretrhnúť s Ruskom všetky ekonomické väzby, zdôraznil.

„Čo sa týka sankcií, nebudeme ich vetovať. Nebudeme blokovať, aby EÚ uvaľovala sankcie na Rusko, jednota EÚ je teraz najzásadnejšia,“ povedal Orbán. Keď dostal otázku, akým partnerom na rokovanie bol pre neho Putin, s ktorým sa minulý mesiac stretol už dvanásty raz, Orbán poznamenal: „O čom som sa s ním doteraz dohodol, to všetko vždy splnil, a to isté platilo aj o nás. Maďarsko-ruské vzťahy boli až doteraz vyvážené a korektné.“

Maďarská vláda na rozdiel od ostatných krajín visegrádskej štvorky odmieta Ukrajine pomôcť dodávkami zbraní či munície. Nepovolila ani ich transport cez maďarské územie. Orbán to vysvetľuje obavami o osud podkarpatských Maďarov. Nie je to ich vojna, opakovane naznačil a dokonca varoval, že dodané zbrane by sa mohli obrátiť proti krajanom.

Orbánov opozičný vyzývateľ Péter Márki-Zay tento neutrálny postoj tvrdo kritizuje. „Som presvedčený, že základným záujmom Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti je víťazstvo nezávislej a demokratickej Ukrajiny nad agresorom,“ napísal volebný líder bloku V jednote za Maďarsko v liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. „Sme hrdí na Maďarov, ktorí sa ako členovia ukrajinskej armády zúčastňujú na tomto hrdinskom boji,“ citovala z listu agentúra MTI.

Závislosti sa nevzdá

Maďarský premiér pripúšťa, že korekcia východnej politiky Budapešti je nevyhnutná. „Začiatok vojny vytvoril novú situáciu aj pre Maďarsko, musíme prispôsobiť naše ciele a záujmy novej situácii,“ povedal pre Mandiner. Odmietol však volanie opozičného bloku, aby sa Maďarsko konečne zbavilo energetickej závislosti na Rusku. „Aj lídri EÚ dali najavo, že sankcie nemôžu mať vplyv na energetické dodávky z Ruska, pretože by to zruinovalo európsku ekonomiku,“ povedal. To isté podľa neho platí aj pre zmluvu, ktorú Budapešť uzavrela s ruským Rosatomom o rozšírení jadrovej elektrárne Paks. „Bez Paksu by sme museli dovážať ešte viac ruského plynu za ešte vyššiu cenu,“ tvrdí Orbán.

Šéf diplomacie Péter Szíjjártó rázne zaútočil na domácu opozíciu za to, že nadhadzuje tému zastavenia dodávok ruského plynu.,,Keď nepríde do Maďarska zemný plyn, tak nebude kúrenie, nebude fungovať ani priemysel, nebudú pracovné miesta. Preto je desivé, že ľavicoví politici žiadajú zavrieť dodávky plynu do Maďarska ," citoval ministra portál HVG.