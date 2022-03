NATO bezletovú zónu nad Ukrajinou nevyhlási

„Jediný spôsob, ako implementovať bezletovú zónu, je poslať do ukrajinského vzdušného priestoru bojové lietadlá NATO a potom vynútiť bezletovú zónu zostrelením ruských lietadiel. Ak by sme to urobili, môže to viesť k niečomu, čo by mohlo skončiť plnohodnotnou vojnou v Európe, ktorá by zahŕňala oveľa viac krajín a spôsobila ešte väčšie ľudské utrpenie,“ vyhlásil Stoltenberg po mimoriadnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO.

Zároveň uviedol, že aliancia „nie je súčasťou konfliktu a má povinnosť zaistiť, aby neeskaloval mimo územia Ukrajiny“.

Po vojne s Putinom netúži

Stoltenberg ďalej varoval, že nasledujúce dni na Ukrajine budú „pravdepodobne ešte horšie“, pričom príde k „väčšiemu počtu úmrtí, k väčšiemu utrpeniu a deštrukcii“.

Šéf NATO zároveň zdôraznil, že aliancia netúži po vojne s Ruskom, a vyzval na dialóg.

„Aj naďalej sme odhodlaní udržať otvorené kanály pre diplomaciu…, aby sme sa vyhli akejkoľvek eskalácii, nedorozumeniu alebo nesprávnym odhadom,“ uviedol Stoltenberg.

Severoatlantická aliancia v snahe posilniť svoje východné krídlo vyslala do východnej Európy tisíce vojakov. Niektoré členské krajiny NATO posielajú Ukrajine zbrane, aby sa dokázala brániť.

Udržať v bezpečí 30 krajín

„Budeme aj ďalej robiť všetko preto, aby sme ochránili každý centimeter územia NATO… Našou hlavnou úlohou je udržať v bezpečí našich 30 krajín,“ uviedol Stoltenberg.

Vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou žiadal tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj v súvislosti s bombardovaním ukrajinských miest ruskou armádou. Kyjev neskôr uviedol, že ak NATO neuzavrie ukrajinský vzdušný priestor, tak potom by malo dodať Ukrajine lietadlá a vzdušné obranné systémy, aby ukrajinská armáda dokázala zastaviť ruské útoky.

Krajiny EÚ zatiaľ trvajú na tom, že nepošlú Ukrajine lietadlá, väčšina ich dodávok zbraní zhŕňa ľahké zbrane a protitankové či protilietadlové strely, uvádza AFP.