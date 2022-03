Izrael sa snaží vyrokovať mier, Bennett hovoril s Putinom aj Scholzom

Hlavná pozornosť sa počas rozhovoru, ktorý trval asi 90 minút, sústredila na výsledky Bennettovho rokovania v Moskve, uviedol hovorca nemeckej vlády podľa agentúr. Obaja šéfovia vlád sa dohodli zostať v tesnom kontakte a za spoločný cieľ označili ukončenie vojny na Ukrajine, a to čo najskôr. „O obsahu rokovaní uniklo len málo podrobností,“ poznamenala agentúra AFP. Zo stretnutia Putina s Bennettom žiadne závery nezverejnili.

Bennett sa zatiaľ nepripojil k medzinárodnému odsudzovaniu ruskej invázie na Ukrajinu. Premiér zdôrazňuje silné väzby, aké spájajú Izrael s Moskvou a Kyjevom. Kvôli tejto blízkosti k obom bojujúcim stranám sa Izrael ponúkol ako prostredník, čo podporili ukrajinskí predstavitelia, pripomenula AFP.

Bennett je nábožensky založený Žid, ktorý obvykle nepracuje počas sobôt, čo je židovský sviatočný deň šabat, zasvätený odpočinku. Výnimkou sú mimoriadne okolnosti, dodala agentúra.

Bennett do Moskvy zavítal ako vôbec prvý zahraničný líder od ruskej invázie na Ukrajinu. Po trojhodinovom rokovaní s Putinom hovoril cez telefón so Zelenským, ešte predtým, než odcestoval do Berlína. Z Nemecka sa vracia do Izraela. Podľa komuniké izraelskej vlády premiér hovoril s ukrajinským prezidentom Zelenským dvakrát.

Ešte pred stretnutím s ruským prezidentom Bennett svoju misiu konzultoval so Spojenými štátmi, Nemeckom a Francúzskom, čo potvrdil aj Elyzejský palác.

Bennetta sprevádzal minister pre výstavbu Zeev Elkin, ktorý hovorí po rusky a ktorý je pôvodom z Ukrajiny.

Podľa izraelskej tlače premiérova cesta do Moskvy privádza Izrael späť do centra medzinárodného diania, ale komentátori vidia Bennetttove šance na ovplyvnenie ruského postoja ako mizivé, poznamenala AFP.

„Všetko závisí od Putinovho duševného stavu. Rusko je v súčasnosti v inej pozícii ako pred vojnou a Putin možno hľadá východisko. Naftali Bennett by tak mohol byť tým, kto mu ho ponúkne,“ povedal AFP trochu viac optimisticky naladený bývalý izraelský veľvyslanec v USA Michael Orén.