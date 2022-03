Scenár pre Ukrajinu: Exilová vláda, dlhé partizánske boje

Pripravujú sa preto na možnosť, že vznikne ukrajinská exilová vláda v Poľsku a konflikt sa presunie do fázy dlhodobých a krvavých povstaleckých bojov, napísal denník The Washington Post (WP) s odkazom na vyjadrenie západných vládnych zdrojov a expertov.

Ak by sa USA a ďalšie západné krajiny rozhodli podporovať Ukrajincov v povstaleckých bojoch proti ruskej okupačnej armáde, kľúčovou postavou by bol zrejme ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten podľa WP už diskutoval s Američanmi o možnosti presunúť svoju vládu z Kyjeva, na ktorý sa teraz sústredí ruská ofenzíva, do Ľvova na západe krajiny, ktorý je bližšie k poľským hraniciam. Práve v Poľsku by sa pritom zrejme mohla usadiť ukrajinská exilová vláda.

VIDEO: Kto sú Putinovi zlí muži.

Kto sú Putinovi zlí muži

Zelenskyj ani ďalší ústavní činitelia sa však v súčasnej chvíli podľa svojich vyjadrení nechystajú opustiť hlavné mesto a chcú pokračovať v bojoch.

„Môžeme len povedať, že sa Ukrajina chystá na obranu Kyjeva rovnako cieľavedome, ako sa Rusko pripravuje na útok na Kyjev,“ povedal WP zástupca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. V ukrajinskej metropole naďalej zostáva mnoho zákonodarcov.

Západní predstavitelia sa však už chystajú na situáciu, keď by Kyjev padol a Rusko okupovalo celú Ukrajinu. Diskutuje sa napríklad o tom, že rezolúcia Valného zhromaždenia OSN na podporu Ukrajiny, prijatá tento týždeň, by mohla slúžiť ako základ pre medzinárodné uznanie Zelenského exilovej vlády po tom, keď by Rusi v Kyjeve zriadili vlastný bábkový kabinet.

Otázkou zostáva, ako by mohol Západ podporovať povstalecké boje proti okupačným ruským silám bez toho, aby sa dostal do priameho sporu s Moskvou. V očiach ruského prezidenta Vladimíra Putina by mohla podpora exilovej ukrajinskej vlády v Poľsku predstavovať útok NATO na Rusko.

Západní činitelia sa však zhodujú v tom, že Ukrajinci zrejme s bojom proti ruskej armáde neprestanú ani v prípade, keď by sa Moskve podarilo ovládnuť celú krajinu. Rusko „hrubo podcenilo schopnosti ukrajinského odporu,“ povedal WP nemenovaný činiteľ západnej rozviedky, podľa ktorého by sa boje mohli natiahnuť na mesiace či roky. Základom pre úspešný vzdor proti silnejšej okupačnej sile je podľa bývalého činiteľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Jacka Devina to, či majú obyvatelia krajiny chuť bojovať. Tú Ukrajinci zatiaľ bezpečne preukazujú.

Veľkou neznámou zatiaľ zostáva to, aké má Putin na Ukrajine úmysly a aký stav bude schopný prijať za konečný. Často sa spomína možnosť, že by sa „uspokojil“ s časťou krajiny na východ od Dnepra, ktorú by buď pričlenil k Rusku, alebo by uznal jej nezávislosť, ako to urobil v Luhanskej a Donbaskej oblasti. Podľa Rity Konaevovej z Georgetownskej univerzity je však veľmi nepravdepodobné, že by Moskva dokázala tieto územia udržať pod kontrolou vzhľadom na hnev tamojšieho obyvateľstva, ktorý spôsobila svojou inváziou a ostreľovaním civilných objektov.

„Kremeľ si môže skúsiť uplatňovať svoju stratégiu. Ale myslím, že v našich strategických výpočtoch vždy zabúdame na malú prekážku, a tou je vôľa ľudu. Putin už zabudol na to, ako byť zvolený demokratickou cestou,“ povedala.